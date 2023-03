Las notas del 'Tertulión de los domingos' al debut de la nueva España de Luis de la Fuente

La selección española de fútbol superó (3-0) a Noruega este sábado en el inicio de la fase de clasificación de la Eurocopa 2024, celebrado en el estadio de La Rosaleda, estreno de la 'era De la Fuente' con tres puntos, un juego sin alardes y un debutante feliz como Joselu con un doblete en un minuto.

Manolo Lama: "Poquito a poquito; no hay que lanzar las campanas al vuelo" El narrador de la selección española en Tiempo de Juego analizó el debut de la España de Luis de la Fuente en la fase de clasificación para la Euro 2024. 25 mar 2023 - 23:11

LAS NOTAS DEL TERTULIÓN AL DEBUT DE LUIS DE LA FUENTE

Manolo Lama: "6,5. No es cuestión de regalar notas. Vi a una ciudad entregada con la selección, que eso es muy importante. De largo se vio que Ceballos está capacitado para llevar los galones de la selección y él con Pedri pueden ser los nuevos Xavi e Iniesta, con comillas. Además, no pasa nada por venir con 4 nueves y para Kepa es muy importante el partido que hizo ayer, pero tengo que decir que jugamos muy mal 60 minutos".

Tomás Guasch: "5,5. El que no vaya a la Eurocopa de los grandes, que puede pasar, que vuelva por aeropuertos distintos y con pelucas. Se espera que sea algo más divertido que ayer".

Miguel Rico: "Un aprobado pelado, 5. Victoria abultada para el partido que vimos. De la selección se puede decir poca cosa. No se puede suspender a un equipo que ha ganado 3-0".

Santiago Cañizares: "Soy más optimista, un 7. Me gustó mucho Nacho en defensa. No me gustó el centro del campo. Estuvo brillante cada jugador que entró desde el banquillo".

David Albelda: "Pensando que es la primera vez de De la Fuente, que es poco tiempo, y yo le pongo un 7. Hay que pensar en todo, no solo en el juego. No se puede rozar el excelente. El resultado es fantástico aunque quizás esté por encima de lo que vimos en el terreno de juego".

Antonio Ruiz: "Cómo veo que siguen con las malas costumbres...yo pongo un 7.5. Se viene de un relativo fracaso en el Mundial. Debuta y gana con autoridad. ¿Yo quiero saber si hay que jugar de alguna determinada manera o vale con ganar? Hay que tener un poco de paciencia".

Roberto Palomar: "5.5. Me gustó al principio y al final, pero en el medio no me gustó nada. Ayer hubo plan b. Cambió la dinámica con los cambios. Me gustaría perfeccionar el plan a. Marcamos pronto y no nos dio tranquilidad".

Además, Siro López le puso un 6 al equipo y así vio el Tertulión este primer partido de esta nueva España.

Por último, cabe destacar también las opiniones de Isaac Fouto y del propio Joseba Larrañaga.

Joseba Larrañaga: "De la Fuente me cae bien, acertó con llamadas como la de Joselu. Acertó con los cambios, pero la idea inicial no fue buena. El empate estaba más cerca que el 2-0".

Isaac Fouto: "No me parece bien que Antoñito se haya quedado solo en este debate cuando tiene toda la razón. Confío en este seleccionador y creo que le vais a matar".

PRÓXIMO PARTIDO DE ESPAÑA

El siguiente partido de la selección española será este martes en Glasgow ante Escocia. Para este partido, como informó Miguel Ángel Díaz se espera que Luis de la Fuente mantenga la columna vertebral.

La expedición llegó al país escocés a primera hora de la noche de este domingo.