La razón para Juanma Castaño por la que Laporta pone en marcha el madridismo sociológico: "Un éxito"

Este jueves, en todas las tertulias y espacios deportivos se habla de un nuevo concepto acuñado por el presidente del Barcelona, Joan Laporta: el madridismo sociológico.

En una entrevista concedida a Catalunya Radio, Joan Laporta ha vuelto a dar su versión sobre cómo el Caso Negreira se orquesta en torno a Madrid: "Hay un madridismo sociológico en el centro del poder de la capital, en el plano político, económico y deportivo que tiene mucha fuerza. Hay una campaña orquestaba para desestabilizar al Barça y una serie de personas que aprovechan el caso negreira para desarrollar esta campaña feroz y sin precedentes que está sufriendo el Barça", ha explicado el presidente del club azulgrana.

Es un tema "bautizado y puesto en circulación por Joan Laporta, cual moneda de curso legal", explicaba Castaño.

Joan Laporta, presidente del Barcelona. CORDONPRESS





"Conociendo el histórico del juez del 'caso Negreira', estábamos advertidos por nuestra defensa de que era muy posible que yo también acabara investigado, pero no hay fundamentos para la imputación, porque no hay delito de soborno ni delito continuado. Y es una opinión mayoritaria dentro de la abogacía de que esto no puede prosperar", afirmó.

Y por aquello de poner un ejemplo sobre su teoría viene por la decisión de que la final del Mundial 2030 de fútbol se dispute en el estadio Santiago Bernabéu, algo que Laporta asume pese a que anuncia que peleará por acoger la final: "Pedimos ser sede hace meses y seguro que el Spotify Camp Nou lo será de una semifinal. Pero aunque nuestro estadio es el que tendrá mayor aforo, 105.000 aficionados, es lo que hemos hablado antes del madridismo sociológico: los centros de poder de la capital son muy madridistas y seguramente la final se juegue en el Bernabéu", sentenció.

Castaño: "Veníamos de la 'caverna' y la 'central lechera'

Antes de dar paso al diferente carrusel de opiniones del Tiempo de Opinión, Juanma Castaño comenzó la edición del jueves de El Partidazo de COPE con una reflexión al respecto.

"Veníamos de la caverna, de la central lechera, del poder mediático y del palco del bernabéu. Pues ha nacido el madridismo sociológico". Un tema sobre el que se debatiría durante el programa y que Juanma Castaño considera "un éxito" por parte de Laporta.

Justo en el programa anterior, Juanma Castaño mostraba su enfado con Joan Laporta: "Luego dan lecciones", pero lamentaba que Joan Laporta se cerrara a ciertos medios de comunicación afines para tratar ciertos temas, como en este caso, la imputación por cohecho del presidente del club azulgrana al concluir que los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) efectuados entre 2008 y 2010, durante su anterior mandato, no han prescrito porque constituyen un delito de cohecho continuado.