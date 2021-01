Ramón, portero del Cornellá, en El Partidazo de COPE: "Ter Stegen me ha dicho: 'Has estado increíble'"

El Barcelona, con los goles de Dembélé y Braithwaite en la prórroga, se clasificó para los octavos de final de la Copa del Rey. Una clasificación con apuros, en gran parte, por la brillante actuación del guardameta del Cornellá Ramón Juán.

"Fan de Casillas porque viví la época dorada de la Selección", el portero del conjunto catalán explica en El Partidazo de COPE cómo paró el penalti al delantero francés Ousmane Dembéle. "He dicho en alto, me quedo en medio en el penalti, pero creo que no me ha escuchado. Ha sido para convencerme". Y añade: "Después de parar dos penaltis me estaba haciendo pájaras mentales", bromea.





Ramón Juan, portero del @UE_Cornella, en @partidazocope



"José Juan, portero del @CD_Alcoyano podría ser mi padre, yo tengo 21 años"



"Tuve una pequeña fractura craneal, de ahí el casco. Me han dicho que me lo deje, que tiene poderes"

En una jornada copera marcada por la actuación de los porteros, Ramón Juan recuerda al guardameta del Alcoyano José Juan: "Podría ser mi padre, yo tengo 21 años. Le tengo mucha admiración. Cuando vino a jugar con el Elche vi que era muy buen tío".



El joven canterano del Cornellá comenta que tras la eliminación copera ha conseguido la camiseta de su nuevo ídolo, Marc-André ter Stegen: "Ahora tendré un póster suyo en la habitación. Me ha dicho: 'Has estado incríble", apunta.