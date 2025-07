Rakitic desvela lo que le dijo Ter Stegen sobre el Barça antes de su operación: "Estaba muy contento..."

Marc-André Ter Stegen parecía ser uno de los mayores quebraderos de cabeza para el FC Barcelona este verano. Capitán del equipo, con contrato hasta 2028 y uno de los sueldos más elevados de la plantilla, su futuro estaba en el aire. El club le buscaba salida tras los fichajes de Joan García y la renovación de Szczęsny, y la llegada de Hansi Flick al banquillo no hacía sino confirmar que el alemán ya no era prioritario. Pero una posible operación de espalda puede cambiar por completo el panorama.

Parecía un problema, puede ser la solución

El guardameta alemán lleva varios días sin entrenar por unas molestias que arrastra desde la temporada pasada. Los problemas en la zona lumbar ya le obligaron a operarse en 2023, lo que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante tres meses. Ahora, la opción de pasar de nuevo por el quirófano está sobre la mesa, lo que supondría entre tres y cuatro meses de baja. Y eso, lejos de complicar las cosas, podría convertirse en una vía de escape financiera para el club.

La normativa de LaLiga permite dar de baja a un jugador por lesión de larga duración, lo que abre la puerta a liberar parte del límite salarial. En el caso del Barça, esto se traduciría en la posibilidad de inscribir a Joan García y al deseado extremo izquierdo, todavía pendiente de oficialización. Un precedente inmediato lo encontramos en la pasada temporada, cuando la lesión de Christensen permitió activar las incorporaciones de Dani Olmo y Pau Víctor.

La confesión de Rakitic

En este contexto incierto, ha cobrado especial relevancia el testimonio de Ivan Rakitic, exjugador del Barça y actual director deportivo del Hajduk Split, durante una entrevista con Luis Munilla en El Partidazo de COPE. El croata reveló una conversación reciente con Ter Stegen que muestra una cara bien distinta de la que reflejan los rumores del mercado.

AFP7 vía Europa Press Marc-Andre ter Stegen del FC Barcelona mira durante la liga española, la Liga EA Sports, el partido de fútbol jugado entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estadi Olimpic Lluis Companys

“Hablé con él y le he visto muy ilusionado y contento. Espero que no sea nada grave su lesión y pueda volver pronto”, expresó Rakitic. Y fue rotundo al ser preguntado por quién debería ser el titular bajo palos: “Entre Joan García y Ter Stegen es muy fácil; juega Ter Stegen. Es el capitán y un jugador muy respetado. Teniendo a Marc sano, no hay dudas”.

En su opinión, la portería no debería ser motivo de conflicto interno. “Ojalá todos los problemas del Barcelona fueran elegir entre tres grandes futbolistas. Joan tiene mucho talento y se lo va a tener que ganar. Una cosa es jugar en un equipo de LaLiga y otra, ser el número uno del Barcelona. No veo un portero mejor en Europa ni en el mundo”.

DPA vía Europa Press El jugador del Barcelona Marc-André ter Stegen participa en la jornada de entrenamiento antes del partido de la Primera División española contra el RCD Espanyol

Durante la entrevista, que puede escucharse íntegra en COPE, Rakitic también tuvo palabras para Lamine Yamal, al que pidió proteger: “Es un chico espectacular, solo escucho cosas buenas de él. Vamos a disfrutar de él y que sea feliz, es lo más importante. Tiene a Flick, la persona perfecta para guiarle”.

Y no dejó pasar la oportunidad para elogiar a Xabi Alonso, recién llegado al banquillo del Real Madrid: “Me gusta porque se ve la idea muy clara que tiene, pero necesita tiempo. No por la calidad de los jugadores, por la idea diferente. Si le dan tiempo, puede hacer grandes cosas”.

Las declaraciones de Rakitic, con su cercanía al vestuario azulgrana y su amistad con Ter Stegen, sirven para poner en perspectiva la situación. Lejos de un jugador enfrentado al club, el alemán sigue comprometido, aunque su futuro inmediato esté condicionado por su estado físico. Y es que, como bien apuntó el comentarista de Tiempo de Juego, ese "problema" llamado Ter Stegen puede acabar siendo, paradójicamente, la solución ideal para cuadrar las cuentas del Barça.