Rafa Nadal revela que haría si el Real Madrid puede fichar a Mbappé: "Tenemos un súper equipo"

Rafa Nadal se pasó por El Partidazo de COPE para hablar con Juanma Castaño sobre su futuro en el tenis, de que manera evoluciona su lesión y la polémica con Arabia Saudí, entre otros temas. Además, el de Manacor se sinceró sobre varios asuntos relacionados con la actualidad del Real Madrid.

Punto y final a su carrera

Nadal, en El Partidazo de COPE: "El contrato con Arabia Saudí no va a mejorar mi vida un céntimo" Juanma Castaño entrevistó a Rafa Nadal, el mejor deportista español de la historia, para hablar de su lesión, su futuro y su polémico acuerdo con Arabia Saudí. Antonio Pérez del Castillo 14 feb 2024 - 23:12

Una vez que Rafa Nadal volvió a las pistas en el ATP de Brisbane, torneo que terminó lesionado, las preguntas que siguen haciéndose los aficionados es cuándo dirá adios y dejará el tenis de manera definitiva. Ángel García le preguntó en El Partidazo de COPE acerca de si él tenía decidido ya dónde y cómo quiere colgar la raqueta.

?? ¿Puede @RafaelNadal llegar a ganar Roland Garros este año?



?? "Hoy es imposible que te conteste"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/kUVlLl4QWC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 15, 2024

"Si, claro que tengo la idea. No te la voy a decir", respondió entre risas Rafa Nadal. El periodista intentó decirle su predicción sobre los planes de futuro del tenista, a ver si se acercan a la realidad o no. Sin embargo, el mallorquín no quiso escucharla. "Guárdala, dila después, cuando no esté", le pidió. "Es muy diferente lo que quiero jugar y lo que voy a jugar. Lo que quería que fuera mi calendario, no va a ser. Será el que pueda ser. Mi ilusión es jugar la temporada de tierra en unas condiciones aceptables y la decisión de hoy va encaminada a eso", explicó.

Polémica con Arabia Saudí

La última polémica que rodea a Rafa Nadal es el nuevo contrato que ha firmado para ejercer como embajador del tenis en Arabia Saudí. Hecho polémico por las críticas al país con respecto a la vulneración de los derechos humanos y la aplicación de la pena de muerte.

"Sabía que me caerían palos, pero lo asumo. Soy coherente con las cosas que hago y cuando tomo la decisión de aceptar el reto, no lo hago pensando que no va a haber un sector que me va a criticar. Cuando pasan cosas, da igual la explicación que des, alguna gente se queda solo con lo malo, con lo que se quiere quedar", aseguró el tenista.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

CORDON PRESS





"Los cambios no pueden ser de la noche a la mañana, hace falta una adaptación y Arabia está en un proceso de cambio y creo que va a mejorar en todas esas facetas. Si no ocurre, me habré equivocado, pero quiero contribuir a ese cambio, a que sea un país más deportivo, que hombres y mujeres puedan practicar tenis en total igualdad y eso es lo que me transmiten. No creo que me fichen para lavar la imagen. Puedo no hacer nada o aceptar el reto, que es lo que hecho", añadió.

¿Ficharía a Mbappé para el Real Madrid?

Rafa Nadal es un gran aficionado declarado del conjunto blanco y como tal, Juanma Castaño le preguntó en la entrevista para El Partidazo de COPE si ficharía a Mbappépara el Real Madrid este próximo verano. "Para mi si, pero yo tampoco tengo que tomar esa decisión", respondió el de Manacor a favor de la llegada de la estrella del PSG.

CORDON PRESS





Los merengues llevan detrás del delantero francés prácticamente desde que llegó al equipo parisino desde el Mónaco. La temporada pasada parecía más cerca de hacerse el fichaje, pero no fue así al final. "Si me preguntas, el Real Madrid tiene un super equipo, más allá del desastre de las lesiones de este año. Con Mbappé creo que tendrían un super equipazo. Si pudiera contribuir de algo manera, lo haría", apuntó Rafa Nadal.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.