La queja de Gonzalo Miró sobre el árbitro del Atlético - Getafe: "No se ha enterado de nada"

El Atlético de Madrid ha empatado a tres en su partido contra el Getafe y esto se traduce como el segundo pinchazo consecutivo del equipo madrileño en Liga. Los del Cholo han conseguido solo un punto de los últimos seis y se puede alejar mucho de la cabeza de la clasificación (Girona). Si el equipo catalán gana su próximo partido, el Atlético de Madrid se quedaría a doce puntos, aunque con un partido menos.

Uno de los motivos principales de este pinchazo ha sido la temprana expulsión de Savic en el primer tiempo. La tarjeta roja ha sido fruto de una doble amarilla un tanto controvertida. La primera tarjeta que le han sacado al central es cuanto menos discutible y esta sanción ha llegado en el minuto 10, condicionando al completo el partido de Savic. La segunda tarjeta sí ha sido más clara y ha ocasionado que el árbitro expulse sin titubeos al central del Atlético de Madrid. A partir de ese momento, el encuentro se ha vuelto loco y muchas acciones del partido se han resuelto de una forma extraña.

Gonzalo Miró estalla contra la actuación del árbitro en el Atlético - Getafe

MADRID, 19/12/2023.- El delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata (d), tras batir al guardameta del Getafe, David Soria, para conseguir el segundo gol del equipo rojiblanco durante el encuentro correspondiente a la jornada 18 en Primera División que disputan hoy martes Atlético de Madrid y Getafe CF en el estadio Metropolitano de Madrid. EFE/Juanjo Martín.

El tertuliano de El Partidazo y de Tiempo de Juego se ha mostrado muy crítico con el colegiado durante la retransmisión y tras el pitido final del partido. Para Gonzalo ha sido bochornosa la actuación arbitral tanto a favor del Getafe como del Atlético de Madrid y ha asegurado no comprender el rigor con el que los árbitros toman ciertas decisiones. También fue crítico con el VAR por entrar en la acción del Atlético de Madrid en el tercer gol de penalti de Griezmann y no hacerlo en un penalti claro de Hermoso sobre Mayoral en el área del Getafe. El defensa central agarra al delantero e impide que continúe para rematar casi a placer sobre la portería de Oblak.

Otra de las acciones con la que se mostró muy descontento fue con la expulsión de Savic. Para Gonzalo, la primera amarilla del central es injusta y condiciona por completo su partido. Lo que no comprende Gonzalo es la imposibilidad que tiene el VAR de entrar en una acción que efectivamente puede condicionar la expulsión de un jugador en otro momento del partido.

La tercera acción inexplicable para Gonzalo Miró es la acción del último penalti a favor del Getafe. Para el tertuliano el penalti existe y es claro, pero esta acción viene precedida de una falta 'inexistente' de Hermoso sobre Jaime Mata, que además fue sancionada con tarjeta amarilla y provocará que Hermoso no pueda jugar contra el Sevilla la jornada atrasada de Primera.

El Getafe corta una racha histórica del Atlético de Madrid y Griezmann iguala a Luis Aragonés

El empate contra el equipo azulón ha terminado con una de las rachas más bonitas del Atlético de Madrid en los últimos años. El equipo dirigido por el Cholo ha conseguido un total de 20 victorias consecutivas en su feudo, la mejor de la historia del club rojiblanco.

Desde el pasado 4 de febrero (también contra el Getafe), el Atlético de Madrid solo conocía la victoria en el Metropolitano, pero el mismo rival que les logró arrancar un empate en su estadio, ha sido el que le ha arrebatado la posibilidad de continuar con esta racha.

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann celebra su segundo gol | EFE





Pero no todo iban a ser malas noticias en este partido. Según los datos oficiales del club, Griezmann ha igualado a Luis Aragonés como el máximo goleador histórico del conjunto rojiblanco (173 goles). Pedro Martín, analista de Tiempo de Juego, no está de acuerdo con estos datos y mantiene que el primer gol que ha marcado hoy el delantero francés no debería subir al marcador como gol de Griezmann. Pedro ha asegurado que aún está a dos goles de conseguir este récord. El atacante del Atleti se mostró muy positivo a pesar del empate: "Estamos muy bien, felices, con confianza y hay partidos que ganarás, otros que ganas sufriendo... Acabamos con diez, desde el minuto 30. Es lo que hay. No hay cansancio, estamos con mucha alegría, porque es una profesión que es un sueño para todos y dejemos el cansancio de lado".