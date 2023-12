Los platos que no pueden faltar en el menú de Nochebuena de El Partidazo de COPE

Las comidas, las cenas, las reuniones con amigos y familiares que no se suelen ver tan a menudo están a la vuelta de la esquina. Las primeras citas oficiales son Nochebuena y el día de Navidad. Una de las discusiones y debates previos a estos días son los platos y las bebidas que no pueden faltar para que todo marche a la perfección. En El Partidazo de COPE han puesto esta conversación sobre la mesa y han querido conocer las opiniones de los oyentes.

Fechas señaladas

La Navidad es la época del año en la que se juntan personas que son cercanas pero, que en muchas ocasiones, no tienen la oportunidad de coincidir demasiado entre ellos porque viven en otra ciudad, por el trabajo o por la circunstancia que sea. Aunque solo sea por unos días, estas fechas señaladas son algunos de los momentos que muchas personas llevan esperando porque también representan un pequeño paréntesis de la vida cotidiana.





Tres fechas principales: Nochebuena, Navidad y Nochevieja, con su respectivo Año Nuevo. Los dos primeros, se dan el 24 y 25 de diciembre. Pero esto empieza varios días antes, ya que hay que saber con cuantas personas se va a contar, si se hace fuera hay que reservar en un sitio que les encaje a todos y si es en casa (suele ser lo más común) hay que decidir lo más importante, ¿qué platos se ponen y qué se va a beber?

Nochebuena para El Partidazo de COPE

En Nochebuena puede haber muchas cosas que la gente tenga clara, pero hay otras que dan lugar a debate. En El Partidazo de COPE ponen en discusión sobre la mesa, ¿qué platos no pueden faltar ese día? Depende de las tradiciones familiares o del lugar del país que se sea, por ejemplo. Para empezar en el programa salió la primera sorpresa y es que para Joseba Larrañaga no puede faltar la coliflor en la mesa, lo que desató las carcajadas del resto de compañeros. "Usted me pone una coliflor y yo me voy de esa cena (entre risas)", comentó Víctor Fernández.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Seguro que los modernos ahora comerán sushi en esta fecha", saltó rápido Tomás Guasch entre bromas. Entonces Juanma Castaño lanzó la pregunta decisiva sobre este día, "¿tenéis alguna comida fetiche que no puede faltar año tras año", expuso. Algo en lo que coincidieron la mayoría es que el cóctel de marisco es esencial. "No se puede ser más antiguo, pero con salsa rosa, que habrá que ir mañana a comprarla", argumento Víctor Fernández. A lo que Juanma Castaño respondió entre risas que "el cóctel con resaca es muy bueno eh" y que asintieron todos.

La Nochebuena de los oyentes

Los espectadores de El Partidazo de COPE quisieron dar su opinión y sus indispensables en esa cena. Víctor, el primero en ofrecerse sugirió la lombarda, que pasa muy desapercibido. En esta coincidían Tomás Guasch y Juanma Castaño, "muy típico en muchas cosas", aseguró el director del programa. Ante el alto precio del rape, también se postulan otras opciones que le puedan hacer una competencia digna, aquí fue donde salió la merluza en la conversación.





Los dos últimos no son demasiado tradicionales en este país, pero para algunos oyentes ya es una tradición. Uno de ellos tiene un problema en casa y es que no le gusta el pescado y en su casa, la lubina es un plato fundamental, por lo que se hace unos huevos fritos con patatas para él. La respuesta fue clara, "típico navideño", afirmó de broma Larrañaga. Para terminar, una comida un tanto desconocida en España, lechón asado, un clásico cubano que no les puede faltar estén donde estén.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.