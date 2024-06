Lo que menos le gustó a Juanma Castaño de la anterior Eurocopa y adora de la de Alemania: "Infame"

Alemania acoge desde este viernes 14 de junio y hasta el domingo 14 de julio la Euro 2024 de fútbol. Será el cuarto gran evento de selecciones que albergue el país teutón que ya tiene la experiencia de ser sede de los Mundiales de 1974 y 2006 y de la Eurocopa de 1988. 24 combinados nacionales pelearán durante un mes y 51 partidos por levantar el trofeo en el Olímpico de Berlín.

El país teutón recibe estos días la visita de cientos de miles de aficionados, las calles de las principales ciudades están repletas de hinchas deseosos de animar y apoyar a sus selecciones y que dejarán millones de euros en Alemania. Un torneo como la Eurocopa supone un gran esfuerzo económico y humano, pero proporciona grandes dividendos.





La organización de un gran evento

Sin embargo, con el aumento de participantes cada vez resulta más complicado organizarlo en un solo país. Y es que son pocos los territorios que cuentan con las suficientes infraestructuras pueden dar cabida por si solas a equipos, periodistas y aficionados. La era de la globalización ha dado paso a la era de las multisedes.

Y es que son necesarios al menos nueve estadios para acoger el campeonato en el presente formato de 24 equipos; de ellos, al menos ocho deben tener un aforo superior a 30.000 localidades, tres de estos ocho debe tener más de 40.000 asientos y una calificación de 4 estrellas, y al menos uno de esos tres debe tener 50.000 asientos y una valoración de 5 estrellas. Con ello se favorecería solo las ofertas de los grandes países o las ofertas conjuntas de dos o más países de tamaño medio.





Origenes de las multisedes

La primera vez que una Eurocopa no se celebró en un solo país fue en el 2000 en la edición que compartieron Países Bajos y Bélgica. Solo dos años después le tocó al Mundial. En 2002 la Copa del Mundo dio el salto por primera vez a Asia con Japón y Corea del Sur como anfitriones.

Desde entonces Austria y Suiza han compartido organización en 2008 y Polonia y Ucrania en 2012, ambas con victoria española. En 2020 se fue un paso más allá y hubo hasta 12 sedes diferentes para conmemorar el 60 aniversario de la Eurocopa. Wembley acogió las semifinales y la final.

En el Mundial pasa algo similar y con el salto a los 48 participantes la opción de un solo anfitrión parece irreal. Así, las dos primeras ediciones con este formato tendrán hasta 3 organizadores: En 2026 compartirán esta denominación Estados Unidos, México y Canadá. En 2030 el turno será para España, Portugal y Marruecos.

España, Portugal y Marruecos organizarán el Mundial 2030





La opinión de Juanma Castaño

La opción de las multisedes se trata de una alternativa muy común en otros deportes deportes de equipo como el balonmano, el baloncesto o el rugby. Incluso los Juegos Olímpicos, asociados siempre a una misma ciudad, podrían acogerse también a esta opción para el reparto de costes.

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE ha dejado claro que no es muy amante de ellas y se ha mostrado encantado con la organización que ofrece Alemania: "A mí me gusta que todo sea en un mismo país, esto de la Eurocopa itinerante de 2020 fue infame", lamentó. Manolo Lama apoyó su opinión y aseguró que "lo de Catar no se volverá a ver nunca más en la vida".

