El lugar favorito de Juanma Castaño: “De Cádiz, como del cerdo, se come todo”

Juanma Castaño lo tiene claro, “Cádiz”. Pero ¿por qué Cádiz? “Porque me da muchas cosas que no tengo nunca más durante el año. Tiene las mejores puestas de sol que he visto en mi vida. Las mejores cenas con un pescado espectacular, unas playas que me encantan y además allí tengo ya mi grupo de amigos”.

“Me encanta el carácter y el clima gaditano. El espíritu que hay en Cádiz me gusta mucho”, destaca Castaño.

Una mañana en Barbate, más cerca que nunca del apasionante mundo del atún. Qué buena gente!!!! @PetacaChico millones de gracias. Y por supuesto a mi hermano @decadiz2006 ������ pic.twitter.com/0SIpJtcZqx — Juanma Castaño (@juanmacastano) 24 de julio de 2018

¿Qué diferencias ves entre Cádiz y Asturias?

“El norte es una moneda al aire y Cádiz es la luz desde la mañana hasta la noche. La única pega que le pongo a Cádiz es que tiene una amenaza, el viento de Levante, el gran enemigo del verano. El resto es todo perfecto”.

¿Se quema Juanma Castaño durante sus vacaciones?

“Me echo crema, pero como toda persona normal, si me pongo al sol me quemo”.

¿Cuál es tu rinconcito preferido?

“Sin duda, el Timón de Roche”. Juanma coincide en el mismo lugar especial que Paco González. “Este restaurante queda en la Cala de Roche, donde hay unas vistas increíbles y donde disfruta mucho de tomarme algo viendo una puesta de sol. Me encanta estar allí de tertulia hasta que me entre el sueño”.

Experiencia inolvidable esta mañana en la almadraba de Barbate viendo como se alimentan los 4000 atunes @PetacaChico y ojo, bañándome con ellos. Brutal. pic.twitter.com/ud1KJGpZEF — Juanma Castaño (@juanmacastano) 24 de julio de 2018

A Juanma Castaño también le gusta mucho la Playa de los Alemanes, en la zona de Atlanterra. Y también Zahara de los Atunes, Conil Chiclana... “Me gusta todo de Cádiz. De Cádiz, como del cerdo, se come todo”.