La preocupación de Gonzalo Miró con una de las estrellas de la selección española: "Hay que ver con qué nivel llega al Mundial y si es indiscutible o no"

El futuro de Rodri Hernández en el once titular de la Selección Española para el Mundial 2026 ha generado un intenso debate. Gonzalo Miró, durante su intervención en 'El Partidazo de COPE', ha puesto sobre la mesa una cuestión que considera más relevante que la de la portería: el papel del centrocampista de cara al próximo Mundial.

EFE Rodri durante un partido con el Manchester City.

¿Titularidad indiscutible?

Para Miró, la titularidad de Rodri no es una certeza absoluta. Aunque admite que el jugador "va camino de ello", cree que "le veo todavía lejos del del nivel que tenía antes", en referencia a su estado de forma previo que lo catapultó a un nivel de "Balón de Oro".

El colaborador ha matizado que no discute la calidad de Rodri, sino su momento actual y cómo encaja con sus compañeros. "Si está al 80 por 100 de aquel nivel, está extraordinario", señaló Juanma Castaño, pero introduce la variable de otros jugadores como Zubimendi, lo que podría llevar a reconsiderar si su titularidad es "absolutamente indiscutible o no".

Una nueva dupla en el centro del campo

La discusión no se cierra en una elección entre un jugador u otro. Sobre la mesa está la posibilidad de que 'jueguen los 2', una alternativa que permitiría a Rodri y Zubimendi compartir el centro del campo y que ya se había debatido con anterioridad.

Gonzalo Miró ha insistido en que el foco principal de análisis para el Mundial debería estar en la medular del equipo. "A mí más importante que el debate en la portería, me parece de cara al mundial, es quien va a jugar en el centro del campo", sentenció, dejando claro que de esta decisión dependerán gran parte de las aspiraciones de España.