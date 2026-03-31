Juanma Castaño: "La que habría liada si la lesión de Raphinha le hubiera pasado a la Selección Española"

El parón de selecciones de marzo siempre genera un intenso debate en el mundo del fútbol, y Juanma Castaño, durante la emisión de 'El Partidazo de COPE', ha puesto el foco en las devastadoras consecuencias que puede tener para los clubes. El presentador ha analizado cómo las lesiones de jugadores clave, poniendo como ejemplo el caso de Raphinha con la selección de Brasil, pueden comprometer seriamente la temporada de un equipo en su tramo más decisivo.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Raphinha durante el amistoso que Brasil jugó contra Francia.

Un debate recurrente

Juanma Castaño ha planteado un escenario hipotético para ilustrar la magnitud del problema que se genera en estas ventanas de partidos internacionales. El comunicador ha lanzado una reflexión al aire sobre la polémica que se originaría en nuestro país si un futbolista importante de la selección española se lesionara: "Si llega a pasar con la selección española el caso de Raphinha con Brasil, la que habría liada".

Si llega a pasar con la selección española el caso de Raphinha con Brasil, la que habría liada" Juanma Castaño

Con esta afirmación, ha puesto de manifiesto la controversia que se desataría "sobre la conveniencia o no de que se jueguen partidos internacionales en esta época". Esta reflexión subraya la tensión existente entre los intereses de las selecciones y los de los clubes, que son los que pagan las fichas de los futbolistas durante toda la temporada.

La temporada, en juego

El análisis de Castaño ha ido más allá, centrándose en el daño deportivo que estas ausencias provocan. Sobre el equipo afectado, ha recordado que "pierde un jugador fundamental para partidos fundamentales de la temporada". Estos encuentros, según el comunicador, son cruciales, ya que decidirán el éxito o el fracaso de la campaña.

En concreto, se trata de "partidos de Liga y de Champions", competiciones que entran en su fase determinante y que "van a decidir si la temporada del es buena, mala o regular". La baja de un futbolista de primer nivel en este momento supone un contratiempo casi irreparable que puede arruinar meses de trabajo y planificación.