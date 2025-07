Gonzalo Miró dice lo que todo el mundo piensa sobre el Real Madrid tras el Mundial de Clubes: "Como los seguidores del Atlético"

Tras la reciente derrota del Real Madrid frente al París Saint-Germain, en un partido que ha dejado muchas lecturas y no pocas críticas, Gonzalo Miró ha querido romper una lanza por la autocrítica blanca. Lo ha hecho en El Partidazo de COPE, donde no solo ha mostrado su enfado con el doble rasero en el tratamiento mediático, sino que ha comparado con dureza la reacción del entorno madridista con la de la afición del Atlético tras sufrir un revés similar.

El mensaje detrás del enfado

Más sobre el Mundial de CLubes El aviso de Manolo Lama al Real Madrid tras la goleada del PSG: "Como Xabi Alonso no sea capaz..."

"Ayer, si el PSG hubiera necesitado meter seis, mete seis", afirmó Miró con rotundidad, refiriéndose al dominio absoluto del conjunto parisino. Para el tertuliano, el problema no es solo la derrota en sí, sino la facilidad con la que se normaliza un resultado así en determinados contextos. “Lo que me sorprende es que cuando se gana al Palmeiras, se piensa que el Madrid ya vuelve a ser el equipo que todavía no es. Y que, después de caer ayer, tampoco significa demasiado”, explicó con tono crítico.

Todo comenzó cuando Joseba Larrañaga le preguntó directamente por qué había entrado al programa visiblemente molesto. “Has entrado diciendo que benevolencia de la prensa, como diría Víctor, de la prensa mesetaria, que mató al Atlético de Madrid… y resulta que al Madrid se le trata con mucho menos colmillo”, le recordó el presentador. Miró no negó el argumento, pero matizó que su crítica no iba tanto por la cobertura periodística como por la diferencia de lectura entre ambas aficiones.

Alamy Stock Photo Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, conversa con Jude Bellingham del Real Madrid durante el partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Real Madrid vs Borussia Dortmund en el Metlife Stadium.

Para Gonzalo Miró, el contraste es evidente: “Yo creo que la diferencia es que los seguidores del Real Madrid son conscientes de la humillación que supone el partido de ayer y de que el Madrid no estuvo a la altura. En el Atlético de Madrid, es como: ‘Bueno, esto es el PSG y qué más quieres hacer’”.

No es la primera vez que el periodista expone esta visión exigente. Durante el debate, defendió que no se trata solo de ganar o perder, sino de cómo se compite. “Lo suyo es ser ambicioso y pensar que tienes que jugar infinitamente mejor de cómo han jugado los dos, aunque luego palmes el partido”, argumentó.

¿Un aviso para el futuro de Xabi Alonso?

Las palabras de Miró llegan en un momento clave para el club blanco, justo cuando crece la presión sobre el banquillo del Real Madrid, con Xabi Alonso que acaba de asumir el cargo. “El Madrid no ha conseguido llegar al nivel del PSG”, sentenció, abriendo la puerta a una reflexión más profunda sobre el rumbo del proyecto deportivo.

Alamy Stock Photo Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante el partido del Grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA entre el Real Madrid CF y el Al-Hilal SFC en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

En ese sentido, las comparaciones con el Atlético de Madrid también apuntan a un estándar competitivo que, según Miró, debe ser más alto en ambos clubes. A pesar de que el PSG jugó "al trote" contra el Atleti y “a tope” contra el Madrid, el análisis de Gonzalo fue tajante: “Yo creo que el baño fue muy parecido”.

Más allá del marcador o de los errores individuales —como los dos goles tempraneros que condicionaron el encuentro—, el tertuliano puso el foco en la actitud y la reacción del equipo durante el resto del partido. “Eso ya no es excusa para no levantar cabeza en los 80 y tantos minutos que te quedan por jugar”, subrayó.

En medio de esta tormenta, las palabras de Gonzalo Miró resuenan como un espejo incómodo: el Real Madrid no puede conformarse, ni siquiera cuando gana, si quiere volver a ser el gigante europeo que aspira a todo. Porque la verdadera exigencia no nace en la derrota, sino en cómo se afronta. Y eso, como bien dice Miró, “es lo que marca la diferencia”.