La pregunta que Juanma Castaño se hace tras la espantada del Real Madrid del Balón de Oro: "¿Dónde está la falta de respeto?"

El tema central de El Partidazo de COPE de este lunes fue la Gala del Balón de Oro que se acababa de celebrar en París, en la que Rodri Hernández ganó el preciado galardón, tras superar en las votaciones, a Vinicius Jr y Jude Bellingham.

Por encima de todo, si algo llamó la atención, fue la ausencia total y completa del Real Madrid en la Gala de este año. El motivo: según informaron Arancha Rodríguez y Melchor Rodríguez, el Real Madrid no acude donde no se le respeta. Y ese es el argumento principal que dieron para que ni tan siquiera Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club, viajara a París.

Y se trata de una edición en la que el Real Madrid recibió el premio al mejor club masculino de la temporada, y Carlo Ancelotti se llevó el premio Johan Cruyff a mejor entrenador masculino.

Juanma CAstaño: "¿DÓNDE ESTÁ LA FALTA DE RESPETO?"

El silencio del Real Madrid ha sido el absoluto y completo protagonista. Apenas algunos de los compañeros de Vinicius durante la presente y la pasada temporada, mostraron su apoyo a Vini durante la tarde-noche del lunes. Pero, en lo institucional, si una sola explicación a la 'espantada' del club que dirige Florentino Pérez.

En el Real Madrid toman la decisión antes, incluso, de que saliera el avión preparado para volar a París. Si en el club creen que existe "un problema de filtraciones, y no crees en la limpieza ni crees en la UEFA, es algo que debería haber dicho antes de las tres de la tarde", reflexionaba Juanma Castaño.

Pero dando por buena la razón de que la UEFA le ha faltado el respeto al Real Madrid, "yo me pregunto dónde está la falta de respeto?", se preguntaba Castaño. "¿Dónde está la falta de respeto al Real Madrid si se ha votado a Ancelotti como mejor entrenador y al Madrid como mejor club?", incidió el director de El Partidazo de COPE. "E insisto: si hay un 'pucherazo' y creen que la UEFA 'mangonea', pues se denuncia y a por ello".

LA CRÍTICA POR LAS FORMAS AL MENSAJE DE VINICIUS: "NO HABLA DE RODRI"

Castaño tampoco dejó pasar la oportunidad de acordarse de Vinicius y su "enigmática" reacción tras conocerse el veredicto final, en favor de Rodri.

El brasileño del Real Madrid escribió un breve mensaje en sus redes sociales, en portugués: "Lo haré diez veces más si es necesario. No están preparados".

"Por supuesto, en el tuit no ha felicitado a Rodri como ganador del Balón de Oro y algunos dirán que Rodri tampoco se ha acordado de Vinicius en el discurso. Y es cierto: Rodri no ha dicho nada de Vinicius... Solo faltaba. ¿Le va a dedicar el premio a un compañero que cuando se enteró que no estaba premiado no ha ido a la gala? Pues no, porque eso no es deportividad", se preguntó Castaño.

A juzgar por lo sucedido, para el periodista, parece evidente "que a Vinicius le iba la vida en esto" pero cree que al Real Madrid "no debería irle la vida en el Balón de Oro. ¿Qué más le da al Madrid tener un Balón de Oro más o un Balón de Oro menos? ¿Cambia en algo la grandeza del Real Madrid que Vinicius tenga hoy el Balón de Oro o que no lo tenga?"

"¿qUIÉN SE ATREVE A LLEVARLE LA CONTRARIA A FLORENTINO PÉREZ?"

En su larga reflexión, Juanma Castaño fue más allá. Quizás, en el trasfondo de esa decisión esté Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: "¿Es normal que Ancelotti no haya ido hoy a recoger su premio como mejor entrenador del mundo? ¿No es una falta de respeto a los que le han votado a todos los compañeros que estaban allí en la sala?", se preguntó.

Por eso, para Castaño, es "difícil de entender esta cadena de acontecimientos", y trata de encontrar la respuesta en el presidente del club madridista: "Hay algo en el aire que está hace tiempo en el Bernabéu. ¿Hay alguien en el Real Madrid capaz de llevarle la contraria a Florentino Pérez? ¿Hay alguien capaz de decirle que se están equivocando?"

La falta de respuestas oficiales y la forma de maniobrar a través de otras vías no es la más adecuada para un equipo que "está reñido con LaLiga, con la UEFA, con la Federación por los árbitros, ahora con France Football y con el Balón de Oro... ¿Van todos en contra del Real Madrid? ¿Es normal?"

Lo sucedido esta temporada lleva a Castaño a preguntarse "qué pasará la temporada que viene si gana el Balón de Oro un jugador del Real Madrid".