¿Por qué Joan Laporta no celebró la Liga Endesa del Barça en el WiZink Center? La insólita explicación

El Barcelona se ha proclamado este martes campeón de la Liga Endesa, tras imponerse al Real Madrid de manera contundente con un 3-0 en la serie. Los azulgranas han levantado su 20º título liguero en la pista del eterno rival, devolviéndole el golpe de la temporada pasada y vengándose de la dolorosa derrota en la Final Four de la Euroliga.

El balance general de la temporada azulgrana, en su sección de baloncesto, es regular. El conjunto dirigido por Jasikevicius no pudo vencer al equipo blanco en la Supercopa de España, cayó eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey contra Unicaja y ha cerrado la campaña con una Final Four en la Euroliga y conquistando el título liguero.

Pese al gran resultado en los últimos días la polémica ha rodeado al Barça, porque la entidad ha decidido cortar el contrato de Nikola Mirotic y además Joan Laporta ha estado ausente en los tres partidos de la final. El jugador no seguirá vistiendo la camiseta azulgrana, pero no sabemos quien ha tomado la decisión. Desde el club informaron que Mirotic quiso irse y el montenegrino lo negó en una entrevista.

Y quizás por esa decisión Joan Laporta no ha estado presente en los partidos de la final de la Liga Endesa. Destacando, todavía más, su falta en el tercer partido donde el Barcelona se ha proclamado campeón. Y Juanma Castaño ha querido saber qué sucede con el presidente azulgrana.

¿Felicitación tardía?

Joan Laporta publicaba, una hora después de la finalización del partido, un mensaje en sus redes sociales felicitando al equipo.

"Enhorabuena por una Liga muy trabajada desde el primer día y culminada con un play-off espectacular. Gracias a todos los jugadores y técnicos por hacer más grande al Barça, el mejor equipo deportivo del mundo", eran las palabras que publicaba el presidente de la entidad azulgrana.

Toni Freixa da su opinión en El Partidazo

Toni Freixa negaba que la ausencia de Laporta fuera por los supuestos problemas con Mirotic y afirmaba que el presidente de cualquier equipo "no puede estar en todas partes".

"No puede estar en todos los partidos, hoy ha ido el representante de la sección y no lo veo como algo grave", comentaba. Y añadía: "Creo que el conflicto con Mirotic no es real y habrá que ver quien miente".

La opinión de El Partidazo de COPE

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, era el primero en dar su opinión. "Es tremendo que no esté", decía con incredulidad.

Por su parte, Albert Díez daba la incoherente explicación del equipo: "Nos dicen que solo va a finales. Entienden que se puede ganar el título, pero solo va a finales". Y añadía: "Todos sabemos que si no existe el problema con Mirotic estaba".

"No tiene sentido la explicación que han dado", eran las palabras de Dani Senabre.

Miguel Rico también daba su opinión y afirmaba no entender la ausencia de Laporta: "Podría estar en el último partido de Mirotic igual que estuvo en la rueda de prensa de despedida de Messi".

"Ha tenido miedo", concluía Juanma Castaño. Escucha toda la opinión del director de El Partidazo de COPE.