Poli Rincón, en La Contraportada: "Ojalá el Barça fiche a Neymar, en dos meses llegarían los problemas"

Poli Rincón, exjugador del fútbol de equipos como el Real Madrid o Betis, pasó este lunes por La Contraportada con Carlos Ganga para realizar la entrevista más personal:

"No podemos juzgar a un equipo por la pretemporada, pero no me gusta perder así"

"Pensaba que a una semana para empezar, el Madrid lo iba a tener todo hecho. Me preocupa la planificación"

"Ojalá el Barça fiche a Neymar. En dos meses llegarían los problemas. Al Real Madrid le vendría muy bien"

Tomás Guasch: "El cagómetro está de vacaciones. Está en Punta Umbría tumbado"

"Cuando Paco me llamó, pensaba que me estaba vacilando. Quería que fuera yo mismo"

"Paco cambió mi vida absolutamente. La segunda parte de mi vida se la debo a él"

Se une Tomás Guasch a #LaContraportada con Carlos Ganga en El Partidazo de COPE

"Lo primero que comentamos Poli y yo fueron los partidos de España en los Juegos Olímpicos de Atlanta del 96"

"Paco, Ramos Marcos, Poli y yo. Ahí empezó todo"

