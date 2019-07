¿Podría el Atlético ir más allá en el 'caso Griezmann'?

Ha estallado el 'caso Griezmann'. El Atlético de Madrid ha expresado su malestar con el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, en un comunicado oficial donde carga contra el club catalán y cita al delantero francés Antoine Griezmann a incorporarse el próximo domingo a la pretemporada rojiblanca.



¿Qué consecuencias podría tener que Griezmann no se presentara a la pretemporada del Atlético de Madrid? Vicente Montes, experto en derecho deportivo, ha respondido en El Partidazo de COPE.



"Hay más riesgo para Griezmann que para el Barcelona. Tendría un problema con el club si no se presenta porque entraría en conflicto con el derecho laboral. Todos los trabajadores nos tenemos que presentar cuando nos reclama la empresa".



Montes ha añadido, tras la respuesta rojiblanca por el comportamiento azulgrana en el 'caso Griezmann': "En caso legal está prohibido la negociación seis meses antes del contrato, pero tiene poco efecto. El Atlético busca poner las cosas en su sitio. Griezmann es jugador del Atlético hasta que no se diposite la cláusula. Es una norma que trata de tener un equilibrio, pero no tiene sentido",











���� Vicente Montes, en @partidazocope



➡️ "Griezmann podría exigirle algo al Barça si se echase para atrás, siempre que el contrato no prevea que se haga eficaz después del pago de la cláusula"



➡️ "No creo que el Atleti pueda reclamar 200M en vez de 120M"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/aGbJgTqxUd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 5 de julio de 2019



Vicente Montes ha dicho, en El Partidazo de COPE, que "Griezmann podría exigirle algo al Barça si se echase para atrás, siempre que el contrato no prevea que se haga eficaz después del pago de la cláusula".