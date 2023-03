"Un poco vergonzoso todo": Juanma Castaño valora el último enfrentamiento público en redes entre LaLiga y RFEF

El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, detalló la última 'twitter-bronca' que han mantenido Javier Tebas, presidente de LaLiga y Javier Gómez Matallanas, portavoz de la Federación Española de Fútbol, a raíz de un tuit que puso este jueves el presidente de LaLiga.

Tebas comentó una noticia sobre un comentario de Rubiales durante el miércoles, en un acto, en el que cuestionó la utilidad del control económico de LaLiga.

"Qué ignorancia, con tal de esconder la responsabilidad de otros y de la RFEF." Rubí", ¡Qué el Barcelona ha pagado a un alto responsable de los arbitros de la RFEF! Y la RFEF recibe requerimientos de Hacienda y la Fiscalía y no se entera de nada", criticó Tebas.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.





En la Federación vieron ese tuit de Tebas. Su presidente, Luis Rubiales, no tiene cuenta de Twitter pero sí la tiene el portavoz de la RFEF, Javier Gómez Matallanas, que dio una contestación en varios tuits.

Tebas y 'Mata': la discusión va a más

La discusión fue a más. Tebas iba replicando para puntualización de Matallanas:

Tebas se refiere en todo momento a Luis Rubiales como 'Rubi', la forma en la que Gerard Piqué se refería al presidente de la Federación en unos audios que filtró El Confidencial.

El tono fue subiendo, hasta el punto de que Matallanas acusa a Tebas de haber hecho un viaje a Dubai "¿por ocio o por negocio?", de haber arrojado "calumnias" y de "atemorizar a los clubes para que te bailen el agua", aparte de calificarle como "muy nervioso" o "sobreexcitado".

Tebas ironizó sobre la situación de "si hacemos paella con amigas después de las reuniones, aunque no es nuestro caso", acompañándolo de un texto de "Rubi, a El País", en las que Rubiales reconoció "momentos de ocio entre amigos y amigas", en alusión a la polémica reunión de trabajo de miembros de la Federación en Salobreña (Granada).





La reacción de Juanma Castaño

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, fue muy contundente con esta discusión calificando de "vergonzoso todo" y de "lamentable" que el portavoz de la RFEF y el Presidente de LaLiga se enzarcen "de esta forma en una red social a la vista de todo el mundo".

Joseba Larrañaga fue más allá: "No son conscientes de lo que tienen entre manos ni a lo que se dedican. Hablamos de las personas más importantes del fútbol ahora mismo. Que se llamen y se digan todo lo que se tengan que decir y que cuelguen", sugirió.

El resto de participantes del Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE no ocultaron su preocupación por la situación. Castaño incluso, dio por hecho que Rubiales fuese quien ordenó a su portavoz Matallanas enfrentarse a Tebas en Twitter, y sentenció: "Y si te manda tu jefe, le tienes que decir que eso no es lo correcto".

Se cuestionó la utilidad, en este caso, del portavoz de la Federación, o si esta situación no sería mucho más provechosa en un debate público en medios de comunicación, aunque los pronósticos por una feliz resolución del conflicto no pudieron ser más pesimistas. "No va a haber debate... Ni posiblemente entendimiento".