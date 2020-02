Piqué, Robert Moreno, Villa o Tebas: las mejores entrevistas de El Partidazo de COPE

El Partidazo de COPE ha cosechado una temporada de éxitos increíble al alcanzar 790.000 oyentes en el último EGM y superando por primera vez en 25 años la hegemonía de su principal rival en las noches deportivas de la radio, 'El Larguero'. Un año espectacular en el que el número de personas que cada madrugada se conecta a la radio para escuchar a Juanma Castaño ha crecido en un 46%. Un gran año para los deportes de COPE que no podría haber sido posible sin la gran cantidad de entrevistas estelares con las que ha contado el equipo de 'El Partidazo de COPE'.

GERARD PIQUÉ

El pasado mes de noviembre, el centro del FC Barcelona, Gerard Piqué, pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE para presentar la Copa Davis que este año organizaba por primera vez su empresa, Kosmos. Durante una charla en la que contestó a las duras preguntas de Juanma Castaño y de Manolo Lama, Piqué no dudó a la hora de asegurar que quería que “España ganara la Copa Davis”, si se “ponía patriótico”.

Vídeo

Además, el que fuera pieza fundamental de la defensa de la Selección Española en el triunfo en el Mundial de Sudáfrica de 2010, no se mordía la lengua a la hora de asegurar que Messi antes que Maradona y Guardiola antes que Cruyff, aunque no se decide a elegir entre la Champions League o el Mundial de Fútbol con España: “son momentos y emociones diferentes”.

ROBERT MORENO

Una de las mayores polémicas de esta temporada fue la salida de Robert Moreno como seleccionador de España cuando Luis Enrique decidió regresar para ponerse al mando del equipo nacional. El que fuera entrenador del FC Barcelona y ganador del triplete con el equipo azulgrana regresó a la Selección tras el trágico fallecimiento de su hija y, con su vuelta, todo saltó por los aires Informaciones de que no se hablaban, presionas a la federación, historias incompletas... Finalmente Luis Enrique volvió a ser seleccionador y Robert Moreno terminó como entrenador del AS Monaco en la Ligue1 francesa.

Audio

Precisamente en el momento de ese fichaje, Robert Moreno estuvo en los micrófonos de El Partidazo de COPE para contar su versión de la historia a Juanma Castaño y Juan Antonio Alcalá. “El duelo duró muy poco. A los pocos días estaba ya centrado en lo que quería hacer, empecé a ver fútbol de otras ligas, a cuidarme más… Intenté aislarme mucho. Tomé una buena elección”, reconocía el técnico a las noches deportivas de COPE.

DAVID VILLA

El pasado mes de noviembre, la estrella del Kobe japonés y delantero emblemático del fútbol español, David Villa, anunciaba su retirada oficial del mundo del fútbol. Ya al comenzar el programa Juanma Castaño dedicó un sentido homenaje a uno de los mayores deportistas asturianos de la historia, ganador de Liga, Champions, Eurocopa y Mundial, un repaso a toda una carrera al que se sumó el propio Villa en una de las mejores entrevistas de El Partidazo del último año.

Audio

“El cuerpo no te avisa y he ido analizando con mi familia y mi gente, realmente durante este año he ido pensando que este era el último año”, contaba el delantero a los micrófonos de COPE. Un homenaje al que se sumó el padre de Villa, que aseguraba que el mejor momento de la carrera de su hijo, para él, fue el debut con el Sporting: “Es de los pocos días que lloré ”.

JAVIER TEBAS

Fue reelegido como presidente de La Liga, y no tardó Javier Tebas en pasar por los micrófonos de El Partidazo este pasado mes de enero, donde no se mordió la lengua a la hora de hablar de su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Confesó que llevaban “dos años” sin hablarse.

Vídeo

Un año después, Tebas volvió a El Partidazo de nuevo para analizar los posibles candidatos a las elecciones a la Federación Española de Fútbol, qué le ha parecido la Supercopa de Rubiales y mucho más.