Pepe Domingo Castaño confirma que seguirá la próxima temporada en Tiempo de Juego

El histórico 10 de abril de 2019 en que el Estudio General de Medios situó a Tiempo de Juego líder absoluto de la radio deportiva los fines de semana, Pepe Domingo Castaño aprovechó su intervención, esa noche, de El Partidazo de COPE, para confirmar que seguirá una temporada más en la Cadena COPE, junto a Paco González.

"Creo que Paco González es un hombre al que hay que respetar porque es el causante de que todo este tinglado. Hay que respetarle y acompañarle. Así que para evitar que Paco se ponga a llorar y se enternezca con el futuro, no tendré más remedio que seguir, por lo menos, un año y darle tiempo a que se vaya mentalizando de que esto no dura toda la vida. Esto no es un chicle que se estira, esto un día tiene que parar", anunció Pepe Domingo en la conversación mantenida con Juanma Castaño.

Con respecto al liderato de Tiempo de Juego, el comunicador gallego reconoció sentirse "sobre todo, aliviado. Esto se lo debíamos a COPE, a la audiencia y a todo el equipo de locos que hace casi nueve años dimos uno de los saltos mediáticos más gordos de la historia".

Cree que, con este resultado, se ha resuelto lo que consideraba "una injusticia. Tengo una manera muy particular de medir audiencias. A mí la calle me dicta si estamos en el buen o el mal camino. Voy de viaje por España y si me paran para darme la enhorabuena, no era normal. Algo estaba mal en la medición y eso me cabreaba".

Castaño fue número uno en su anterior etapa radiofónica: "He sido número uno veinte mil veces, y nunca se me ha subido a la cabeza nada porque sé de dónde vengo, dónde estoy, sé a dónde voy, sé lo que valgo y sé lo que no valgo. Eso te da una medida exacta de hasta dónde puede llevar tu alegría".

Y se atrevió a pronosticar un mejor resultado para El Partidazo de COPE: "Seguro que el próximo EGM estáis ahí, aunque el EGM de julio no me gusta porque nos trata bastante mal. Estás en el buen camino", finalizó bromeando con Juanma Castaño.