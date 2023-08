Pepe Castro, en El Partidazo de COPE: "Sabía que Monchi había cogido del cuello a Isco"

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, habló con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE un día antes del partido que jugará el equipo andaluz ante el Manchester City, en la final de la Supercopa de Europa. Lo primero que quiso hacer, fue felicitar a la selección femenina por su clasificación: “Quiero felicitar a las chicas que han pasado a la final del Mundial femenino y a Olga Carmona, que jugó en el Sevilla”.





Sobre la oferta del Aston Villa por Acuña, lateral izquierdo titular del Sevilla, Pepe Castro habló sobre la opción de negociar con Monchi, director deportivo del club inglés: “No tenemos ninguna oferta por escrito de Monchi ni del Aston Villa, son solo conversaciones. Acuña es un jugador campeón del Mundo con Argentina, campeón de Europa con el Sevilla y tiene un precio. Cuando llegue una oferta, la estudiaremos y si nos ayuda a mejorar al equipo y poder traer a jugadores jóvenes con proyección, es nuestro modelo de negocio. Vamos a volver a ese modelo de negocio, jugadores jóvenes con proyección y con plusvalías. Si me llama Monchi, por el Sevilla hago lo que tenga que hacer y que sea bueno para la entidad”.

¿Puede volver Sergio Ramos al Sevilla?

El presidente sevillista volvió a descartar la opción de fichar a Sergio Ramos: “No sé cuántos días llevamos con este tema de Sergio Ramos y solo he querido ser honrado. Entiendo que Ramos quiera jugar en Sevilla por sus orígenes pero tenemos muy claro que queremos rejuvenecer al equipo. No ha sido nunca una opción. Prefiero decir la verdad y que se busque el equipo que se tenga que buscar”.





El futbolista que podría salir en los próximos días es el portero marroquí Bono: “Yo no he firmado ningún contrato de venta y Bono no se va si no he firmado nada. No digo que no haya conversaciones. Estamos en el momento de mercado y todo puede pasar”.





Sobre el tema del mercado de fichajes abierto una vez que ya han comenzado las competiciones, Pepe Castro reconoció que también está a favor de cambiarlo: “En la cena de hoy se lo he dicho al presidente de la UEFA; no es normal que el mercado esté abierto estas dos semanas después de que esté parado cuando acaba LaLiga”.

Los andaluces jugarán este miércoles contra el Manchester City, campeón de la Champions League: “Nuestros jugadores son Miuras. Los favoritos son ellos, pero a un solo partido, ¿por qué no el Sevilla va a ganar?, sabemos jugar finales, 'Seven de Seven'. Hay unas ganas de llevarse el título extraordinarias”.

La polémica entre Monchi e Isco

Pepe Castro reconoció en El Partidazo de COPE que conocía el problema que hubo entre Monchi e Isco: “Claro que sabía lo de que Monchi había cogio del cuello a Isco, el fútbol es fútbol. Yo no estaba cuando pasó. Ocurrió lo que ocurrió y no hay que darle más vueltas”.





Por último, también habló sobre una posible salida en los próximos meses como presidente del Sevilla: “Cuando yo salga de presidente, ojalá el que me sustituya consiga el doble de títulos que yo, pero fácil no va a ser”.