La Supercopa de Europa entre Manchester City y Sevilla, este miércoles, en Tiempo de Juego

Este miércoles, 16 de agosto de 2023, se disputa la primera primera gran cita de la temporada 2023-2024 en el fútbol europeo.

La Supercopa de Europa enfrenta en esta edición al Manchester City y al Sevilla, vigentes campeones de la Champions League y de la UEFA Europa League respectivamente.

El balón rodará a las 21 horas en el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas, en Grecia. Treinta minutos antes, podrán escucharse todos los detalles de la previa en Tiempo de Juego, de la Cadena COPE, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

Además, en España, podrá verse a través de Movistar Liga de Campeones.

Puedes ver el resto de retransmisiones previstas para esta semana en Tiempo de Juego.

El Sevilla, contra el favorito City

El Sevilla llega a la Supercopa de Europa con las bajas de los centrales Nianzou y Marcao. Además, Fernando se ha tenido que quedar de reposo en la capital hispalense por culpa de un proceso vírico.

Sow será titular en el centro del campo, y el once que Mendilibar ponga de salida será muy similar al de la final de la Europa League el pasado 31 de mayo. La plantilla sabe del potencial que tiene el Manchester City, pese a las bajas, pero saldrá sin miedo.

José Luis Mendilibar dirige la sesión previa del Sevilla a la Supercopa de Europa frente al City en el estadio Georgios Kariskakis de Grecia. CORDONPRESS





Por su parte, Pep Guardiola no va a poder contar ni con Kevin de Bruyne, ni Ruben Días, ni con Bernardo. Precisamente, la baja de larga duración de De Bruyne, ha enfadado más al técnico de Santpedor, que criticaba horas antes del último entrenamiento la carga de partidos y la excesiva duración de los mismos en esta nueva temporada.

Guardiola acepta "con naturalidad que somos favoritos. Desde que estoy aquí, es lo que han dicho siempre", comentaba en la rueda de prensa del martes. "Sabemos contra qué equipo jugamos", dijo también, poniendo en valor la calidad del Sevilla.

Un Sevilla que, al margen de lo deportivo, sigue preocupado por la composición de la plantilla de aquí al 31 de agosto. A Mendilibar, por ejemplo, no le ha gustado que el ex director deportivo, Monchi, haya intentado tocar a Acuña. El Sevilla necesita un central y va a pelear por él hasta que se cierre el mercado. Y pese a los rumores que hay de cara a algunas posibles salidas, confía en que pueda contar con todos los jugadores que actualmente confirman la plantilla.

"Ellos me han transmistido la idea que tienen. Para ellos, lo más ilusionante ahora mismo es esta final, no el contrato que les pueda llegar, así que les veo centrados y con ganas de jugar", afirmó en rueda de prensa el técnico vasco, que aún así dejó abierta la posibilidad de sorpresas: "No sé lo que harán después del partido, que lo mismo se quiere marchar todo Dios para otro sitio, pero la final la quieren jugar, así que vamos a aprovecharnos de esto", afirmó.

Se esperan unos 1300 aficionados sevillistas en la grada del Georgios Kairiskakis, que tiene capacidad para algo más de 33.000 espectadores. Serán, pese a todo, minoría, ya que se estima que sean 6000 los aficionados ingleses que lleguen a Atenas con entrada para el partido. El estadio estará lleno.