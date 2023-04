Pepe Castro, en El Partidazo de COPE: "Me arrepiento de haber dejado comenzar la temporada a Lopetegui"

Hablamos en El Partidazo de COPE con Pepe Castro, presidente del Sevilla, el día antes del partido que enfrentará a los andaluces contra el Manchester United en la vuelta de cuartos de final de la Europa League, tras el 2-2 del partido de ida en Old Trafford. Castro reconoció lo complicada que está siendo la temporada: “Sin duda es el año más difícil y más complicado. Hay que hacer una clara autocrítica de los errores que hemos cometido y de las lesiones que hemos tenido, como con los centrales. La temporada está siendo mala. Ahora hemos respirado, estamos a ocho puntos y miramos hacia arriba”.





Sobre la posibilidad de que el partido lo acabe jugando Rashford, que era duda por lesión, dijo que “En la comida de directivas no hablamos de las alineaciones, parece que el entrenador ha dicho que iba a jugar. No me da nada de miedo. El favorito es el Manchester United, pero es verdad que se enfrenta al Sevilla, el equipo con más títulos europeos y que se ha ganado un prestigio en Europa. Somos un fijo de jugar en Europa. Son favoritos pero no siempre gana el favorito. Tenemos una noche mágica, una fiesta del fútbol. Nadie nos va a quitar la ilusión”.

Castro reconoció que es normal que al Sevilla en la Europa League le comparen con el Real Madrid en Champions: “Hay dos realidades, que somos los únicos equipos españoles en Europa y que el Sevilla tiene un halo especial por esta competición. Hemos hecho cosas increíbles e inverosímiles. Lo que hemos conseguido estos últimos años es para estudiar y por eso este año estamos enfadados, porque estamos teniendo una mala temporada pero creo que a partir de ahora, si mañana pasamos, nos daría alas para conseguir estos nueve partidos unos resultados para llegar arriba”.

De lo que se arrepiente esta temporada

El presidente del Sevilla también habló de los tres entrenadores que ha tenido esta temporada y de lo que se arrepiente: “Me arrepiento de haber dejado comenzar la temporada a Lopetegui, ese ha sido nuestro error. Sampaoli era el entrenador que creíamos idóneo para ese momento en el que estábamos pero con ese sistema el equipo no tiraba; jugábamos a salir con el balón desde atrás y eso tenía más riesgo que beneficio. Estamos muy contentos con Mendilibar, un gran entrenador con experiencia y que hace cosas normales. Me suelo llevar bien con los entrenadores pero el fútbol son resultados y es presente”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Sobre cómo ve las críticas que ha recibido Monchi, afirmó que “Igual que las cosas buenas son de todos; las críticas son de todos. Monchi es un pilar importante en el club y no hace las cosas solo. Con él han sido los mejores años de la historia del Sevilla y ahora hay que ser autocrítico para que no vuelvas a cometer los errores. Es un buen director técnico y ha hecho muchas cosas bien pero acertar siempre en el fútbol es muy difícil”.

Uno los grandes problemas que ha tenido esta temporada también ha sido el enfrentamiento con el ex presidente José María del Nido: “En lo que pienso es en trabajar en el Sevilla. El desgaste son los resultados. Lo otro son problemas que no agradan pero yo me tengo que dedicar a trabajar por el Sevilla. Si alguien quiere desestabilizarme con tantas cosas, están equivocados. Alguno me ha fallado, pero nadie importante; todos han estado conmigo”.

Además, reconoció a Juanma Castaño que lo pasó muy mal en los partidos en los que los sevillistas pidieron su dimisión en el Sánchez Pizjuán: “Yo me iba a casa muy mal, he pasado los peores mese de mi vida. El sufrimiento no es solo porque me digan 'dimisión', es por ver que no salen los resultados. Cuando las cosas empiezan mal, solo se puede poner peor hasta que llega un momento en el que cambia, y ya ha cambiado. Por la calle me animan y me dicen que están contentos. Mis nueve años con cuatro títulos están ahí; es muy difícil lo que hemos hecho. Esta es una mala temporada, lo hemos rectificado y tenemos que corregirlo”.

La crítica a Joan Laporta

El presidente sevillista contó las críticas por la mañana en la reunión de los presidentes de LaLiga a Joan Laporta por el 'Caso Negreira': “Laporta ha hecho lo que tenía que hacer; ir a la Liga, explicar lo mismo que dijo en rueda de prensa y todos hemos dado nuestra opinión. Él contestó a lo que habíamos hablado pero no ha dicho absolutamente nada nuevo y eso, a los que hemos hecho tanto por esta Liga, nos tiene preocupados porque esta es una mancha que está ahí. Le hemos dicho que todos tenemos delegados aribitrales que han sido árbitros que cobran algo, una cantidad pequeña, y que no entendemos que se gasten 7 millones de euros; su charla no nos ha convencido para nada. Hay que llegar al final de esto porque hay gente que se ha lucrado, que ha pagado a un árbitro que estaba en la Federación y que ha sido para influir en los árbitros; aquí no hay ningún tonto. No tenemos nada en contra del Barcelona pero no podemos tener un descrédito por algo como esto. Esto es muy feo y malo para la Liga, por estamos preocupados todos los clubes de LaLiga”.





Sobre el cambio que quieren los presidentes en los árbitros, afirmó que “Queremos un cambio en el sistema arbitral porque creo que eso nos daría más tranquilidad a todos los clubes. LaLiga no está contra los árbitros, sino contra el sistema. En otros países hay otro sistema y los clubes están más contentos. Estamos todos enfadados y eso es porque algo ocurre. Queremos tener los mejores árbitros y hay que mejorar. Hay que iniciar un camino para hacer un colegio arbitral absolutamente independiente y que los errores sean mínimos”.

Por último, Pepe Castro elogió la figura de Joaquín, después de que este miércoles anunciara su retirada del fútbol: “No tengo nada en contra de Joaquín, es un profesional extraordinario con la cantidad de partidos jugados, es un magnífico jugador que ha hecho disfrutar al Betis y le deseo lo mejor. Conmigo no es nada bromista, es súper serio. Jamás me ha contado un chiste. Solo le puedo desear lo mejor que ha tenido unas condiciones físicas extraordinarias para aguantar tantos años”.