Pedro Martín detalla cuándo se ha tomado la decisión de repetir un partido por un error arbitral

Joan Laporta sorprendió este lunes al emitir un vídeo a través de las redes sociales del Barcelona para criticar al actuación arbitral de Soto Grado en la derrota del equipo este domingo en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Los culés perdieron 3-2 por un gol en el descuento de Bellingham y el encuentro dejó una gran polémica. En la primera parte y con 1-1 en el marcador después de los goles de Christensen, a la salida de un córner; y de Vinicius, de penalti competido por Cubarsí sobre Lucas Vázquez, llegó la jugada de la que se habló durante todo el día. Raphinha sacó un córner desde la derecha y Lamine Yamal, en el primer palo, tocaba el balón y cuando iba a entrar en la portería blanca, Lunin se tiró para sacar la pelota. Soto Grado indicó córner, pero los azulgranas pidieron que el balón había traspasado la línea de gol. La revisión del VAR confirmó la decisión inicial del árbitro y el juego siguió con 1-1 en el marcador.





Lunin intenta atrapar el taconazo de Lamine Yamal

Este lunes, toda esta polémica creció después de que el Barcelona emitiera un vídeo en sus redes sociales en el que Joan Laporta era muy duro contra el arbitraje del partido. El presidente dijo que “Ayer hubo varias jugadas discutibles pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. Me refiero al llamado gol fantasma del Lamine. Requeriremos de inmediato al CTA y a la RFEF para que nos facilite la totalidad de imágenes y audios que generó la jugada. De confirmarse que fue un gol legal, iremos más allá y no descartamos pedir la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en un partido de ámbito europeo por un error del VAR”.





Las críticas arbitrales post partido

Nada más acabar el partido, Ter Stegen fue el primero en hacer una dura crítica a la Liga por la ausencia de tecnología de gol capaz de aclarar una jugada tan polémica como el gol fantasma de Lamine Yamal. El portero azulgrana afirmó que "No encuentro palabras para explicar lo que pasó en línea de gol. No encuentran un buen ángulo para chequearlo. Es una vergüenza para el fútbol mundial. Este mundo mueve mucho dinero pero no para lo que es importante; me parece una vergüenza". Después, en sala de prensa, era Xavi Hernández el que seguía la línea de su futbolista y criticó la decisión de Soto Grado durante el Clásico: "Es una vergüenza. Ayer en rueda de prensa dije que ojalá pasara desapercibido el árbitro y que acertara. Pero no ha pasado ninguna de las dos, es una lástima".

Los jugadores del Barcelona hablan con el árbitro Soto GradoCordon Press





¿Se podría repetir el partido del Santiago Bernabéu?

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño le preguntó a Pedro Martín si a lo largo de la historia se habían repetido partidos por errores arbitrales y Pedrito contó que "A lo largo de la historia, no ha habido muchos partidos repetidos, siempre ha sido por errores técnicos de los árbitros. En España no se ha repetido nunca ninguno. Los repetidos han sido en la clasificación para el Mundial de 2016, alguno en Francia, que es donde más se han repetido... pero siempre por errores técnicos de los árbitros, no por lo de ayer, donde no se disponía de las herramientas para saber si era gol o no".

De esta manera, Pedro Martín cierra por completo la opción que abre el presidente del Barcelona de poder repetir el partido del Santiago Bernabéu; una derrota que deja a los de Ancelotti muy cerca del título de Liga, con once puntos más que los azulgranas.