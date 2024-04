Ter Stegen y Xavi 'explotan' por la polémica del partido en el Bernabéu: “Es una vergüenza”

En el minuto 28 de partido, Raphinha sacaba un córner desde la derecha que Lamine Yamal tocaba de espuela en el primer palo. Cuando la pelota entraba en la portería de Lunin, lo que suponía que los azulgranas se volvieran a poner por delante tras los goles de Christensen y Vinicius, el portero ucraniano conseguía sacar la pelota in extremis. La polémica viene porque el árbitro Soto Grado daba córner y el VAR, tras unos minutos revisando la jugada, confirmaba la decisión; pero no se podía ver ninguna imagen clara en la que se pudiera observar si la pelota había entrado por completo o no.

El portero del Barcelona, Marc André Ter Stegen, criticó duramente la falta de tecnología de gol en la Liga española después de esta polémica que acabó siendo clave en la victoria del Real Madrid gracias a un gol en el descuento de Bellingham: "No encuentro palabras para explicar lo que pasó en línea de gol. No encuentran un buen ánguno para chequearlo. Es una vergüenza para el futbol mundial. Este mundo mueve mucho dinero pero no para lo que es importante; me parece una vergüenza. Teníamos todo a favor y no pudimos llevarnos los tres puntos".





También fue muy crítico el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández: "Es una vergüenza. Ayer en rueda de prensa dije que ojalá pasara desapercibido el árbitro y que acertara. Pero no ha pasado ninguna de las dos, es una lástima".

?? "Es una vergüenza"



?? Xavi muestra su enfado en rueda de prensa ante la ausencia de la tecnología de gol en @LaLiga



?? @marca



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/nueleWxqrm — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 21, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





En España no hay tecnología de gol

Tras la jugada polémica, Gündogan le preguntaba a Soto Grado si le había vibrado el reloj, lo que se produce cuando la pelota supera la línea de gol. Pero lo que no sabía el alemán era que en la Liga española no existe esa tecnología de gol, que sí está en la liga inglesa, donde ha estado jugando con el Manchster Cirty. En otros países como Alemania o Italia, en la Champions League y en los grandes torneos de selecciones se colocan unas cámaras calibradas tras la portería que determinan si la pelota ha traspasado por completo o no la línea de gol.

El precio de tener la tecnología de línea de gol

Según ha contado Paco González, LaLiga le da un dinero a la RFEF todos los años para gastarse. Sin embargo, el CTA cada campaña le devuelve a la patronal cerca de 4 millones de euros que no se los ha gastado. Implementar la tecnología de gol en España costaría entre 4 y 5 millones de euros, aunque como aquí hay muchos estadios que ya están preparados, sería algo más barato. Todos los equipos que juegan o han jugado Champions League ya lo tienen en sus terrenos de juego.

Lunin intenta atrapar el taconazo de Lamine Yamal





Sobre esta polémica también habló Ronald Araujo, que no quiso ser tan duro como su compañero y su entrenador: "El gol de Lamine Yamal me pareció que había entrado, pero no tenemos que meter excusas, hay que seguir. Son detalles y hemos vuelto a fallar una vez más. Es una de las mejores ligas y puede marcar el partido".