Pedro León, en El Partidazo de COPE: "Lo que más me encanta es el fútbol, y no quería ni verlo"

Casi un año después, Pedro León volvió a jugar con la camiseta del Eibar. Sus lesiones a lo largo de los últimos dos años le han minado incluso el ánimo, pero sus sensaciones siguen siendo inmejorables. Su gol le dio la victoria este miércoles ante el Rayo Vallecano: "Es un simple gol, pero para mí significa mucho. Un poco sí me he emocionado, aunque no soy de llorar. Mis compañeros se han alegrado como yo. Me he dado cuenta de que tengo alrededor a mucha gente que me ha demostrado que está ahí en las malas".

El murciano confesó ante los oyentes de El Partidazo de COPE que "lo he pasado mal. Con mi última operación es cuando lo he pasado peor. Estaba ya perfecto de la espalda, estaba para jugar en noviembre y al final ha tenido que ser en marzo. Han sido diferentes cosas y se ha hecho duro".

Su familia ha sido su principal soporte: "Mi mujer y mis hijos lo notan, pero teniendo tres niños, me olvidaba de todo".

Lo ha pasado tan mal que hasta le entraba desgana para seguir partidos de fútbol: "Lo que más me encanta en esta vida es el fútbol, pero lo pasaba tan mal que no quería ni verlo. Cuando jugaban en casa, lo pasaba fatal, por no poder jugar con mis compañeros".

No pensó en ningún momento en dejar la práctica deportiva: "Quizás si hubiera estado años sin jugar por la misma cosa, a lo mejor sí pensas en dejarlo. Pensaba en volver, y sabía que iba a volver, pero ha sido un calvario".

Ahora sólo mira al futuro: "Espero que estos dos años que he estado sin jugar me los devuelvan y pueda jugar más. Me encuentro bien, es cuestión del azar. Toco madera", finalizó.