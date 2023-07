El Partidazo de COPE plantea un club diferente al Real Madrid para la salida de Mbappé del PSG: "¿Por qué no?"

El culebrón Mbappé sigue sin terminar. Las últimas noticias siguen apuntando a una salida del delantero francés de su actual club, el París Saint-Germain. Todo empezó con una carta del propio jugador en la que avisaba de su intención de no renovar su contrato y los hechos se han ido sucediendo hasta tal punto que Al-Khelaifi, en la rueda de prensa de presentación de Luis Enrique, dio un ultimátum de dos semanas al jugador.

Y desde entonces todo está parado. El jugador se ha pronunciado durante los últimos días durante una visita a Camerún. "Jugar en el PSG no ayuda mucho a ganar el Balón de Oro", eran las palabras de la estrella francesa que "enfurecieron" e "indignaron" al PSG.

"Si piensa eso, que se vaya ya", apuntaban desde RMC Sport medio de comunicación francés y que sigue la actualidad de la entidad parisina.

Leonardo calienta el culebrón

El último en pronunciarse ha sido Leonardo en una entrevista en L'Equipe. El exdirector deportivo del PSG no se cortó y lanzó varios dardos a Kylian Mbappé.

Leonardo, en sus respuestas, fue contundente y no dudó en poner en entredicho el liderazgo del futbolista. "Ha demostrado en los últimos años que todavía no es capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, pero no un líder", afirmaba.

Y añadía: "Es difícil contruir un equipo a su alrededor". Hay que recordar que Leonardo formó parte de la directiva del PSG entre 2019 y 2022, años en los que coincidió con Mbappé.

"Por el bien del PSG, ha llegado el momento de que Mbappé se vaya", setenciaba el exdirector deportivo del equipo parisino.

La alternativa de El Partidazo de COPE

"LaLiga no interesa a nadie", decía David Sánchez tras las palabras de Joseba Larrañaga que recordaba la cercanía del inicio de próxima temporada de LaLiga.

"Si estábamos todos contentos cuando se habló de la posible vuelta de Messi, ¿por qué no vamos a estarlo cuando llegue Mbappé?", afirmaba Tomás Guasch pensando en la idea de ver al delantero en LaLiga.

Miguel Rico iba más allá y abría una alternativa al Real Madrid. "La cara que se nos quedaría..", era el comentario del tertuliano de El Partidazo de COPE. Y añadía: "Si se va a otro equipo volveremos a revivir los debates de estos últimos dos o tres años".

El que se mostró más rotundo con esa vía de escape para Mbappé ha sido Tomás Guasch. "Perdería él", afirmaba el tertuliano.

Aunque Joseba Larrañaga recordaba que el compartamiento del jugador está siendo impecable, pese a las críticas de las redes sociales. "No ha hecho nada que no estuviera firmado", sentenciaba el presentador de El Partidazo de COPE.

