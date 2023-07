El dardo de Leonardo a Mbappé: "Ha llegado el momento de que se vaya; no es un líder"

El exdirector deportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, ha sido entrevistado en L'Équipe y ha sido preguntado por Kylian Mbappé, el culebrón del verano.

El delantero del club parisino no ha salido bien parado de las declaraciones de su exdirectivo, ya que Leonardo dijo que "por el bien del PSG, ha llegado el momento de que Mbappé se vaya".

Además, no le dio mucha importancia a que el campeón del mundo en 2018 pueda abandonar las filas del club francés porque, en su opinión, "las últimas seis ediciones de la Champions League las han ganado cinco clubes diferentes y ninguno tenía a Mbappé en su equipo" por lo que "eso significa que se puede ganar esta competición sin él".

También tuvo tiempo para criticar su capacidad de liderazgo: "Debido a su comportamiento en los dos últimos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, no un líder. Es un gran goleador, no un creador de juego. Es difícil construir un equipo a su alrededor".

La relación entre Mbappé y Leonardo no fue la mejor, sobre todo en su última etapa. A pesar de que el exdirectivo quería vender al jugador, el grupo Qatarí, dueño del club, es el que termina decidiendo y no tuvo intenciones de vender al jugador de 24 años al conjunto blanco. Nasser Al-Khelaïfi asumó las negociaciones por la renovación del futbolista debido a la relación nula que terminaron teniendo Leonardo y Kylian.

Hay que recordar que el delantero no tiene intención de continuar su aventura en Francia y varios jugadores de su equipo están muy molestos por las actitudes de uno de sus líderes, tal y como reveló RMC Sports hace unos días.