El Partidazo de COPE debate sobre el próximo sustituto de Rubiales: "¿Una presidenta?"

Este miércoles se habló en El Partidazo de COPE sobre las próximas elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol en sustitución de Luis Rubiales. Isaac Fouto contó que se eliminan miembros natos de la RFEF, que ya no tendrán puestos fijosy les tendrán que votar; habrá representación alta de mujeres, jugadores de la selección española, cinco de la masculina y cinco de la femenina (convcoados ese año o el año anterior), clubes de LaLiga y de LaLiga F. Una de las cosas más importantes es que no se podrá presentar a las elecciones nadie que esté condenado por algún tema deportivo, por lo que gente como Luis Rubiales o Ángel María Villar, dos ex presidentes de la RFEF, no podrían ser candidatos.

En la actualidad, el presidente interino de la RFEF es Pedro Rocha, empresario con un amplio historial relacionado con el fútbol regional, desde sus inicios como jugador de fútbol sala en División de Honor y entrenador, pasando por su etapa como directivo de clubes hasta su elección como presidente de la Federación Extremeña de Fútbol en 2013.

Las elecciones serán en 2024

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, firmó este miércoles la autorización para que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebre elecciones generales en el primer trimestre de 2024, como había solicitado. El organismo se mostró partidario de que los comicios en la RFEF se hagan con una asamblea nueva, de acuerdo a la orden ministerial para regular los procesos electorales que las federaciones deben llevar a cabo el año que viene, que reemplazará a la de 2015, cuyo borrador fue publicado hoy por el Ministerio de Cultura y Deporte.



El CSD confirmó que va a trasladar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la denuncia del presidente de la escuela de entrenadores (CENAFE), Miguel Galán, contra el presidente de la Junta Gestora federativa, Pedro Rocha, y sus miembros por no haber convocado las elecciones ya, aunque entiende que no hay ninguna normativa de la RFEF que establezca un plazo para convocar elecciones. También elevará las que haya recibido que tengan causa para ello. La denuncia de Galán se basa en el artículo 31.8 de los estatutos de la RFEF, que marca que cuando el presidente cese por causa distinta a la conclusión de su mandato, la Junta Directiva se constituirá en Comisión Gestora y convocará elecciones para proveer al cargo.

El adiós de Luis Rubiales

La junta directiva la RFEF se constituyó en Comisión Gestora después de que Luis Rubiales anunciara su dimisión como presidente el pasado 10 de septiembre, una vez que la Audiencia Nacional aceptara la denuncia de la Fiscalía para investigarle por agresión sexual y coacciones a la jugadora Jenni Hermoso. Rubiales permanecía ya apartado del cargo por el procedimiento disciplinario que le abrió la FIFA, tras su comportamiento en el palco durante la final del Mundial femenino, en la que España ganó el título frente a Inglaterra el 20 de agosto, y el beso que dio a Hermoso en el podio durante la entrega de medallas.

La FIFA le suspendió temporalmente durante 90 días el 26 de agosto, mientras su Comisión Disciplinaria resuelve el expediente, y el presidente de la Federación Extremeña, Padro Rocha, a quien el propio Rubiales había nombrado previamente único vicepresidente asumió la presidencia de forma interina.

