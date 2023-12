Paco González se sincera por la alineación del Real Madrid en Berlín: "Empiezo a tener miedo"

El entrenador del Real Madrid ha tomado un riego que para muchos tertulianos de El Partidazo ha sido completamente innecesario. Ancelotti ha optado por alinear a jugadores muy importantes en un partido intrascendente para los intereses directos del equipo madrileño. Los merengues ya estaban clasificados y con la primera plaza prácticamente asegurada, pero el italiano no dudó en poner de inicio a jugadores esenciales como Bellingham, Rodrygo o Valverde, aunque reservó a otros como Kroos y Rudiger.

Miedo a las lesiones en esta temporada

Paco González exteriorizó un sentimiento que muchos aficionados al fútbol comienzan a tener, con más frecuencia, el miedo a la lesión de uno de sus jugadores: "Empiezo a temer por las lesiones", afirmó el director de Tiempo de Juego.

Militao se lesiona en el primer partido de la temporada frente al Athletic | EFE

Si nos fijamos en el propio Real Madrid, podemos observar un crecimiento de las lesiones muy preocupante. En estos momentos, seis jugadores no están disponibles y algunos de ellos por lesiones de gravedad. Los últimos en añadirse a esta lista de larga duración fueron el brasileño Vinicius JR y el francés Camavinga. Ambos jugadores sufrieron las lesiones con su selección y tuvieron que regresar de la concentración para pasar las pruebas pertinentes.

El extremo sufrió una rotura en su bíceps femoral y el mediocentro una rotura en su ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Se espera que los dos puedan regresar a los entrenamientos y a las convocatorias a finales del mes de enero. Por otro lado, dos jugadores esenciales en el once del Real Madrid como son Courtois o Militao se lesionaron a principio de temporada y no podrán regresar hasta la siguiente. Ambos por una rotura del ligamento cruzado de una de sus rodillas.

Parte médico de Courtois.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2023

Para Ancelotti "el problema de las lesiones ha dado grandes oportunidades a jugadores" como Ceballos y Joselu, "que en teoría iban a jugar un poco menos" y afirmó que "lo están aprovechando muy bien".

A pesar de estos contratiempos, Ancelotti parece que no quiere oír hablar de rotaciones masivas y confía en que sus jugadores puedan resistir físicamente hasta final de temporadas. Esta actitud le ha llevado a conseguir un nuevo récord en la historia del Real Madrid en competición europea.

Ancelotti supera a Miguel Muñoz como el entrenador con más victorias en Champions con el Real Madrid

Composición de Miguel Muñoz y Ancelotti

Con esta victoria 2-3 frente al Unión Berlín, el técnico italiano superó a una leyenda como Miguel Muñoz como el entrenador con más triunfos en la máxima competición europea con el conjunto merengue (42 - 41)

Además, 'Carletto' lo ha logrado en 56 encuentros, mientras que Muñoz dirigió 71 partidos al conjunto blanco en la máxima competición continental. Estos números dejan a Ancelotti con un 75% de victorias en la Champions League como técnico del Real Madrid. También es el único técnico que ha ganado cuatro veces este título (Milán y Real Madrid) y el que más partidos ha ganado de Champions, convirtiéndose en el mejor entrenador de esta competición (118).

Asi valoró Ancelotti el pleno de victorias de su equipo: "No hay peros a una fase de grupos que hemos hecho muy bien. La primera fase de la temporada es buena, jugando con continuidad, hemos mejorado la calidad del juego comparando con la pasada temporada. Los dos últimos partidos es que no hemos gestionado bien la ventaja. Tenemos que manejarlo mejor y no pensar que sólo con la posesión nos podemos llevar el resultado".

Otro triunfo en Champions para sentir orgullo de este equipo e igualar a un mito del Real como Miguel Muñoz. Todo un honor pertenecer a este club. Hala Madrid! #UCLpic.twitter.com/K6mtWOGR9C — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) November 30, 2023

En cuanto a la rotación de Bellingham para darle descanso, el italiano fue contundente en rueda de prensa: "Ha recibido una amarilla tonta, pero Bellingham está muy bien, en una condición física óptima. No había ningún tipo de riesgo y nos ha dado mucho para ganar. El único cambio pactado era el de Kroos con Valverde. Estaban cansados y no quería meter demasiados minutos a ninguno. El resto estaban bien".