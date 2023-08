Paco González explica por qué no le conviene a Rubiales "ir a la guerra": "Retiro dorado"

Luis Rubiales dimitirá este viernes en la Asamblea que se convocó el miércoles tras el beso que le dio a Jenni Hermoso tras la ceremonia de entrega de medallas. Todo apuntaba a que el presidente no iba a dimitir hasta que la presión por parte de las federaciones territoriales y el gobierno hizo insostenible su postura. Primero se lo transmitirá a los barones regionales y después al resto de asambleístas convocados de manera extraordinaria. La cuestión ahora está en qué palabras utilizará, ya que todo es importante para el futuro, pero también para su presente, como recalca Paco González en 'El Partidazo de COPE'.

Después de una controvertida semana por el beso que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, dio a la jugadora de la selección española, Jenni Hermoso, la polémica se cierra con la dimisión del mandatario del fútbol nacional. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, han celebrado esta decisión: "¡Viva el movimiento feminista!". Pero el que era hasta ahora la cabeza visible del fútbol nacional seguirá teniendo otros cargos por el momento. Su salida será medida al milímetro de cara a su futuro más allá de la Federación.

En la asamblea recibirá un boicot unánime del fútbol español con los clubes profesionales masculinos de LaLiga plantando al presidente. También hay otros miembros convocados a esta asamblea que no irán. Toda esta situación está preocupando en UEFA. El expediente abierto de la FIFA a Luis Rubiales ha sido la gota que desbordó el vaso. El estamento europeo no se ha pronunciado, pero permanece atento a todo el proceso de investigación sobre uno de sus vicepresidentes. Sobre esta cuestión se habló en 'El Partidazo de COPE' de este jueves, donde Paco González también dio su punto de vista.

"Ir a la guerra"

El poder de Rubiales no es desconocido. De hecho, está siendo investigado por el espionaje a David Aganzo, presidente del sindicato de futbolistas AFE, y las grabaciones a ministros. De todas estas causas abiertas, que ya habían dañado sobremanera su imagen, el expresidente de la RFEF estaba muy confiado en salir indemne. Aun así, dejan en el aire la sensación de que posee información que podría comprometer a muchas personas. No son pocos los que creen que si ha ido sobreviviendo a las diferentes polémicas, era por estas influencias. En 'El Partidazo de COPE' se habló sobre esta posibilidad.

Además, no hay que perder de vista la posibilidad de que su etapa en la RFEF no haya acabado del todo. Los estatutos de la federación prevén que ante la dimisión de Luis Rubiales se dé paso a un proceso electoral que deberá celebrarse en 2024 por ser año olímpico. Según se ha informado en 'El Partidazo de COPE', la idea es adelantar los comicios a antes de los Juegos Olímpicos. Para ello, tendrán que pedir permiso al CSD. Si no es inhabilitado, podría regresar a esta posición. También existe la posibilidad de que coloque a alguien de su confianza para que sea la cara visible.

Los recados de Beatriz Álvarez a Luis Rubiales

Este miércoles Beatriz Álvarez, ha pasado por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE', después de que la Liga Profesional de Fútbol Femenino emitiese un comunicado a través del cual denuncia ante el CSD a Luis Rubiales. La presidenta de LaLiga F desveló el momento que vivió después de ser madre: "Acababa de ser madre y le pedí hacer la reunión por videoconferencia. En un correo escrito me dijo que debía delegar de mi puesto de trabajo y dedicarme a ser madre, que es lo que debía hacer. Yo lo denuncié".

