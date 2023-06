Paco González explica la llamada que tiene que llegar para que Mbappé fiche por el Real Madrid: "Se hablan"

Este jueves el Real Madrid ha presentado a su fichaje estrella de este verano, Jude Bellingham. O no. Kylian Mbappé sigue acaparando todos los focos. El futbolista volvió a recalcar que su "objetivo es continuar" en el Paris Saint-Germain a pesar de comunicar al club que no activará su opción por una temporada más en 2024: "No pensaba que una carta pudiera matar a alguien o que ofendería. No puedo controlar las reacciones, pero no me importa". El francés ha sido contundente en su respuesta a quedarse en el equipo, pero no cesan los rumores sobre su posible llegada al conjunto merengue en 'El Partidazo de COPE'.

Audio

Espanyol y Real Madrid ya negocian por Joselu La intención del Espanyol es la de incluir una opción de compra obligatoria en la operación para que Joselu no regrese en caso de ascender. Podría anunciarse este lunes. 15 jun 2023 - 16:26





Como se escuchó en 'El Partidazo de COPE', Javier Tebas también mostró este jueves su deseo de que Kylian Mbappé acabé recalando en las filas del Real Madrid: "Si me preguntas como aficionado, pienso que saldrá esta temporada del PSG. En la UEFA hay más control económico y el PSG tiene una masa salarial muy elevada y tiene que descargarse. Si lo hace tendrá dos cosas en este último año: un buen ingreso por traspaso y una reducción importante de la masa salarial que le harán acercarse a las normas. De los que hay allí es el mayor candidato a que ocurra". Además, añadió que el club madridista tiene "capacidad".

El PSG filtra que el internacional francés está en venta y que le venderá lo antes posible en caso de que no renueve, algo que ya le ha comunicado al conjunto parisino y que, según el futbolista, se lo hizo saber el 15 de julio de 2022, dos meses después de su renovación en la que dejó en la picota al Real Madrid cuando todo parecía encaminado para desembarcar en Concha Espina. Si realmente está en venta, habrá que esperar acontecimientos, porque ya sabemos que Qatar únicamente contempla dejarle salir si existe una oferta que se adapta a sus duras pretensiones.

¿Cuál es la posibilidad de que el Real Madrid fiche a Mbappé este verano?

En la capital de España lo tienen claro, como ha ido contando Melchor Ruiz en la última semana en 'El Partidazo de COPE'. No van a pujar por él, no cuentan con su fichaje porque creen en las palabras del jugador en las que asegura que su objetivo es seguir en la temporada 2023/2024 en el PSG. Es por lo que Paco González ha dejado claro lo que debería de pasar para que llegue a existir una opción real de que el Real Madrid pueda hacerse con los servicios de Kylian Mbappé este verano. Si no termina dándose, siempre quedará 2024.





Mientras tanto, Real Madrid y Espanyol ya negocian por Joselu. Según ha contado Quique Iglesias en Deportes COPE, ya han comenzado las conversaciones para llevar a cabo una operación en forma de cesión, pero los pericos quieren incluir en el acuerdo una opción de compra obligatoria para que el delantero se quede en el Bernabéu suba o no su club en la campaña 2024/2025. Los catalanes quieren que se reactiven las buenas relaciones entre los dos equipos porque si el Castilla no asciende tiene intención de pedir a préstamo a un par de jugadores que no son Latasa y Arribas.

El programa de 'El Partidazo de COPE' de este jueves 15 de junio de 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado