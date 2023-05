Paco González, enfadado con la Conference League porque todavía no le han cambiado el nombre: "Tú traduce"

Una vez analizado en profundidad el empate a uno entre la Juventus y el Sevilla (partido de ida de las semifinales de la Europa League) en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, hubo tiempo para el repaso a la jornada de la Conference League, donde también se han celebrado la ida de las semfinales.

West Ham derrotó 2-1 al AZ y el Basilea 1-2 a la Fiorentina en los partidos de ida de semifinales de la Conference League.





La Conference League es la tercera competición continental y puesta en marcha en la temporada 2021-2022. La única edición disputada hasta el momento fue conquistada por la Roma de José Mourinho, hoy aspirante a finalista en la Europa League.

La Roma se impuso entonces al Feyenoord en la gran final por 1-0, convirtiéndose así en el primer y único ganador (hasta el momento) de la Conference League.

Este jueves, en El Partidazo de COPE, se apuntó la sorpresa que el Basilea dio a la Fiorentina, a la que ganó por 1-2. Y en la otra eliminatoria, el West Ham venció 2-1 al AZ Alkmaar. Las semifinales se disputarán la próxima semana. Praga, la capital de la República Checa, será la sede de la final el próximo 7 de junio.

La indignación de Paco González con el nombre

Entre los apuntes de información de partidos europeos de la jornada que apuntaba Luis Millán, se 'colaban' las reflexiones de Paco González sobre el nombre de la competición. Y es que 'Conference League' no parece gustarle al director de Tiempo de Juego: "He ganado la Conferencia... ¡Tradúcelo! Es lo que diría un inglés".

De poco le sirvió que Juanma Castaño le recordase que, en la NBA -tambien el All Star-, el eje sobre el que se organiza la competición es en torno a las Conferencias: "Me da igual. La NBA me da igual", insistió González: "el fútbol europeo es el fútbol europeo".

Tampoco le sirvieron las sugerencias que aportaron algunos de los comentaristas de El Partidazo de COPE, sobre posibles nuevas denominaciones que, a buen seguro, la UEFA no ha tenido entre sus opciones.

Ni mucho menos le podría servir la sencilla conclusión del especialista de fútbol internacional, Fernando Evangelio, que quiso poner paz con un "mejor dejarlo..."