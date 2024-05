Paco González, "encantado" con que el Real Madrid 'pase' de un trofeo: "Gilipolleces"

Al Real Madrid, más allá de haber conseguido el título de LaLiga, ya solo le quedaría maquillar una buena temporada con mejores números. Y es que, después del partido de este martes frente al Deportivo Alavés, fue Vinicius quien sacó a relucir la posibilidad real que tiene su compañero Jude Bellingham de finalizar la competición liguera como máximo anotador.

Jude Bellingham controla el balón ante Abdel Abqar, durante el Real Madrid - Alavés. EFE

Vinícius Junior aseguró que es "un gran admirador" de Jude Bellingham, con quien tiene "una conexión muy buena", y deseó que el centrocampista inglés marque "más goles para que sea el pichichi de LaLiga".

"Tenemos una conexión muy buena", resaltó. "Siempre digo que soy un gran admirador, un fan de Bellingham, ha hecho de todo para sumarse a nosotros y él está contento, nosotros también. Ojalá pueda marcar más goles para que sea el pichichi de LaLiga", afirmó en Real Madrid Tv.



Vinícius agradeció el apoyo de la afición y celebró el buen momento del Real Madrid antes de disputar la final de la Liga de Campeones.



"Cada momento que tenemos con nuestra afición lo disfrutamos. Toda la gente que está con nosotros es muy importante. ERa un partido que no valía nada para Alavés ni para nosotros pero hemos hecho todo para que la gente pudiera disfrutar mucho", sentenció.

Finalizados los partidos del martes de esta jornada 36 en Primera División, Artem Dovbyk, del Girona, sigue siendo el máximo goleador del campeonato, con 20 goles, seguido muy de cerca de Jude Bellingham, con 19 tantos, que son los mismos que lleva el jugador del Villarreal, Alexander Sorloth.

Bellingham se encargó de abrir el marcador frente al Alavés, anotando el primero de los cinco goles del equipo entrenado por Carlo Ancelotti.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio

Ancelotti, y los premios individuales

A Carlo Ancelotti le preguntaron en la rueda de prensa post-partido si le gustaría que Toni Kroos fuera el próximo Balón de Oro.

El técnico italiano no quiso descartar que Kroos pueda ganar el Balón de Oro, aunque sí dijo que le gustaría que pasara: "Sí, pero no lo va a ser Kroos; o puede pasar… Hay competiciones muy importantes en verano y Alemania con Kroos es un equipo nacional que tiene posibilidad de ganar la Eurocopa. Si es capaz de hacer el doblete con la ‘Champions’ y la Liga… ¿por qué no? Puede luchar para ganarlo", valoró.

Otra cuestión importante por la que fue preguntado Ancelotti fue por la gestión de la portería en las dos jornadas que restan de LaLiga, antes de tener que jugar la final de la Liga de Campeones el próximo 1 de junio ante el Borussia Dortmund. Ancelotti fue claro: "La situación es clara. Tengo que dar minutos a Lunin y lo haré en uno de los dos partidos que quedan; se alternarán. Entre nosotros está todo muy claro".

MADRID, 14/05/2024.- El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois (d), felicitado por sus compañeros durante el partido de Liga en Primera División que Real Madrid y Deportivo Alavés disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Mariscal.





Y valoró la capacidad que ha tenido el Real Madrid para terminar muchos partidos con la portería a cero: "Las porterías a cero son un dato que premia el trabajo colectivo que el equipo ha sido capaz de hacer a nivel defensivo. Solo hemos tenido una derrota en Liga, gran parte del éxito de este equipo está ahí".

Paco González, y los premios individuales en el Real Madrid

Paco González también resta importancia que el Real Madrid, en una temporada tan potente del equipo blanco, se centre en objetivos individuales como son el Trofeo Pichichi y el Trofeo Zamora de LaLiga.

"Me encanta que el Real Madrid no esté en esas gilipolleces. ¡Me encanta!, repitió González. "O sea, lo que le importa a un equipo grande es ganar todos los títulos que se puedan. ¿Vas ahora a embolicarte por que Bellingham acabe máximo goleador?".

El Real Madrid "va a ser el equipo más goleador sin Pichichi. Cero dramas. Y va a ser el equipo menos goleado, sin Zamora. Y no pasa nada", puntualizó.

Además, Pedro Martín aportó otro dato real, relacionado con este tipo de estadísticas: "Normalmente", Cristiano Ronaldo ganaba el Pichichi cuando el Real Madrid no era campeón de Liga; y Messi ganaba el Pichichi cuando el Barcelona no era campeón de Liga.