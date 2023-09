Paco González anticipa el problema que podría tener Ancelotti: "No es por Brasil..."

La figura de Ancelotti está siendo muy cuestionada por la imagen del Real Madrid en el Metropolitano. Sin tiempo para llantos y lamentos, el entrenador del conjunto blanco asumió públicamente toda la responsabilidad en la rueda de prensa postpartido y dejó muy claro que ninguno de los jugadores sustituidos fueron señalados por su desempeño en el terreno de juego. Aceptó con deportividad la victoria táctica del Cholo Simeone y pasó página para pensar en su próximo rival, pero no sin tomar nota de los “errores” que se cometieron desde el cuerpo técnico.

La decisión de sacar un único atacante puro (Rodrygo) contra una línea defensiva de cinco jugadores ha sido una de las más criticadas por la afición madridista. Es cierto que Joselu no es el jugador con más calidad de la plantilla, pero la función que puede cumplir fijando a los centrales y rematando balones colgados al área es insustituible por cualquier jugador de la plantilla del Real Madrid.

El segundo error que le achacan al técnico italiano fue sacar a Modric y Kroos desde el inicio. El alemán y el croata se vieron completamente superados por el centro del campo del Atlético de Madrid. Al llegar al descanso, Ancelotti optó por quitar a Modric y poner a Joselu, pero ese cambio empeoró a los blancos y dejo muchos espacios en el centro del campo que supieron aprovechar los jugadores del Atlético de Madrid. En la rueda de prensa previa al Real Madrid - Las Palmas, Ancelotti quiso contestar a los críticos con su equipo.

"La opinión pública puede opinar porque el fútbol es una pasión para todos. Cada uno tiene una idea que tenemos que respetar. Yo no puedo entrar en eso, evalúo las cosas con más equilibrio, es lo más importante. Afortunadamente en la genética que tengo, soy una persona equilibrada, capaz de evaluar bien como están las cosas"

Ancelotti se definde en rueda de prensa

El técnico italiano se defendió de la crítica recibida tras la primera derrota de la temporada y la considera "parte del trabajo de entrenador", defendiendo los resultados conseguidos por su equipo hasta su llegada al Metropolitano.

"La crítica es parte del trabajo de entrenador, de mi cargo, porque cuando eres entrenador del Real Madrid y las cosas no salen bien, es normal que salgan críticas. No me afecta. Tengo que evaluar de manera autocrítica lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho bien, que son muchas cosas, y las malas en el partido ante el Atlético de Madrid, que son pocas"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El entrenador del conjunto blanco también tuvo tiempo para acordarse de los nombres que han salido como sus posibles sustitutos para la temporada que viene. No debemos olvidar que el contrato de Ancelotti finaliza esta temporada y que en principio tiene un preacuerdo con la selección brasileña. Paco González ha destacado en El Partidazo de COPE que el problema no es ese preacuerdo. El problema puede ser Florentino Pérez si la imagen del Metropolitano se repite en más partidos a lo largo de la temporada y el presidente de la entidad madridista decide prescindir de sus servicios antes del final de temporada.

Audio