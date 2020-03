Pablo Laso, en El Partidazo de COPE: "Ha sido muy extraño jugar sin público"

El Real Madrid de baloncesto ha logrado este martes una trabajada victoria en la pista del Armani Milan en partido de Euroliga. Una pista vacía por la amenaza del coronavirus. "Ha sido extraño. No me gusta jugar como hoy. Le doy mucho mérito al equipo por meternos en el partido poco a poco", ha comentado el técnico madridista, en El Partidazo de COPE.

Preguntado por cómo ha sido el día en Milan, Pablo Laso ha dicho que "en el hotel hemos intentado tener poco contacto con la gente. El equipo lo ha llevado bien. La sensación es que Milan está vacía. No había gente en el aeropuerto ni en las calles".



Pablo Laso ha reconocido que "algún jugador sí se ha puesto la mascarilla". "Yo no me la he puesto. Hemos tomado precauciones. No hemos tenido mucho contacto al ser a puerta cerrada".



Finalmente, el entrenador del conjunto blanco ha valorado, en El Partidazo de COPE, la decisión de disputar eventos deportivos a puerta cerrada. "Es una situación muy difícil, pero la gente tiene que disfrutar de los partidos. No me gusta ver los partidos a puerta cerrada. Es parte del espectáculo, pero es un tema serio. ¿Si hay que parar la competición? No entro en este tema".