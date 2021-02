Pablo Laso en COPE: "Me gustaría seguir en el Real Madrid; Heurtel está libre, veremos la temporada que viene"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto ha pasado este jueves por El Partidazo de COPE tras la clasificación de su equipo para las semifinales de la Copa del Rey al derrotar al Valencia Basket por 85-74. Pablo Laso ha analizado el partido, su futuro y ha hablado del récord de entrenador con más partidos en la historia del club que ha conseguido arrebatar esta noche a Lolo Sainz.

“Estamos cenando, hemos llegado hace nada del Palacio. En la Copa del Rey siempre te tienes que concentrar independientemente de dónde sea y este año más. Ahora, me veré el partido del Tenerife-Burgos de antes porque los tenemos el sábado", explicó un Pablo Laso que restó importancia a las técnicas que le han señalado durante el partido ante el Valencia: "Han pitado dos, no sé si una era para mí o para el banquillo. Son circunstancias del juego, tampoco pasa nada".

"Me voy contento, el equipo ha estado muy serio, todo el mundo ha cumplido muy bien el plan de partido y el primer tiempo ha sido muy bueno. Han entrado poco a poco, pero nos hemos agarrado y en el último cuarto hemos sabido manejar el encuentro", explicó el entrenador del Real Madrid que se ve favorito para el torneo en el que su equipo defiende título: "Siempre tengo la teoría de que el Real Madrid es el favorito, no lo puedo cambiar. El Real Madrid debe ser siempre aspirante a todo",

Este jueves se convertía en el entrenador con más partidos en la historia del Real Madrid: “Se ha hablado de este tema mucho, pero a mi no me ha afectado, estaba centrado en el partido y no pensaba en el récord, pero al final del partido el mensaje de Lolo ha sido muy bonito. Ha sido muy emotivo. Tengo la suerte de que me entrenó en la selección y tengo un cariño muy especial por su persona independientemente de lo que ha significado para el baloncesto", ha reconocido.

También ha hablado de su contrato que finaliza el próximo mes de junio: "No sé cómo está lo de Ramos", ha bromeado. "Yo no creo que lo mío este jodido, estoy contento en el Real Madrid, espero que la otra parte lo esté y lo normal es que las dos partes sigan juntas. Por mi parte hay toda la voluntad de seguir en el Real Madrid".

Preguntado por la ausencia de Campazzo ha dicho que “a Luka también lo echo de menos. A todos los grandes jugadores los echo de menos. Está siendo un año especial y obviamente era muy determinante, pero no puedo entrar en eso. Tengo que mirar hacia delante y pensar en los jugadores que tengo". "Es grandeza de ellos, del equipo y del club que seamos un escaparate para una liga como la NBA, habla muy bien del trabajo del club y del crecimiento de los jugadores. Por mi que no se fuera ninguno", ha continuado.

Del futuro ha desvelado que espera que "Jaycee Carroll no se vaya" y sobre Heurtel que "no está fichado que yo sepa, pero es un jugador que está libre. Veremos cuando empecemos a pensar en la temporada que viene. Es un jugadorazo".

Uno de sus orgullos es el de haber conseguido que el Real Madrid sea un equipo querido: "Tengo un amigo que es del Atlético de Madrid y dice que el Real Madrid de baloncesto es lo más… Conozco mucha gente que es por el equipo de baloncesto por como juega y los jugadores y eso me enorgullece mucho".

Sobre sus famosas broncas en el banquillo ha apuntado que "mis hijos se ríen porque dicen que en casa las monto más gordas, pero no me sonrojo. Creo que soy una persona muy natural y cuando tengo que decir algo me sale como lo pienso. No hago un tiempo muerto para quedar bien en la tele lo que quiero es que mi equipo reaccione y hacerle ver lo que está bien y está mal. Soy una persona que apoya y ayuda mucho a sus jugadores y eso a veces no sale tanto en la televisión".

Por último dice que "no me molesta" que se dude del equipo. "Me molestaría si alguien de dentro del carro se me tira. Que de fuera me quieran tirar del carro me da igual. Lo que no me gustaría es que alguien de mi equipo dudara. En el fuerte no te atacan los indios el problema es si dentro hay alguien que te está jod…"