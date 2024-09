Pablo Castrillo, en COPE: "En teoría, con dos victorias, valgo más... Mi futuro no está claro"

Pablo Castrillo es uno de los ciclistas de moda. Las dos victorias que ha sumado en LaVuelta 2024 son de las que dan prestigio, de las que permiten que un corredor como él pueda soñar con un futuro mejor.

Castrillo conquistó este domingo la 15ª etapa, tras alzarse vencedor en el Cuitu Negru.

EFE El ciclista español Pablo Castrillo celebra su triunfo en la 12ª etapa de la Vuelta a España.

Castrillo tiene contato en vigor con el Khen Farma, pero sabe que "en teoría, sí", con dos victorias como las que ha sumado, "ahora valdría más. Estas dos victorias son para mí un escaparate", le dijo a Juanma Castaño este lunes en El Partidazo de COPE.

El corredor aragonés no quiso dar pistas sobre su futuro, pese a que Castaño trató de ponerle en la tesitura de que "vaya faena si ya has firmado algo antes de haber ganado estas dos etapas".

"Mi futuro aún no lo tengo claro y tampoco estoy pensando en ello. Estoy centrado en seguir disfrutando en La Vuelta con mi equipo", reconoció Castrillo. Equipos como el Ineos o el Movistar -que pierde a Lezkano para la próxima temporada y necesitará un nuevo líder- llaman a la puerta del corredor de 23 años que sigue lidiando con las consecuencias de este doble éxito.

Pablo Castrillo está "asombrado" por todo lo que se ha formado con estas dos victorias. "Vas gestionando poco a poco esas emociones. Es un poco un éxtasis, con la primera victoria recibes un cariño increíble... Con una segunda etapa, ya hasta me cuesta responder tantos mensajes, pero eso es que el trabajo está saliendo bien".

Lo que no sabe es si, entre esos mensajes, está el del seleccionador Pascual Momparler, que sabe que a la vuelta de la esquina tendrá que dar su lista de convocados para el próximo Mundial, que se celebra en Zúrich del 22 al 29 de septiembre, y donde un corredor como Castillo tendría cabida dado su estado de forma: "De momento, no me ha llamado. Igual tengo un mensaje suyo pero, entre tantos, no lo he leído", bromeaba.

No se atreve con un ganador claro para la ronda española, pero sí ve con muchas opciones a otro español: "Igual por Enric Mas...". Precisamente Mas, en la entrevista que concedía hace unos días también a El Partidazo de COPE, sugería apostar por sí mismo: "Mete pasta a que gano yo La Vuelta".