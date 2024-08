Enric Mas, en El Partidazo de COPE, a Juanma Castaño: "Mete pasta a que gano yo La Vuelta"

La Vuelta a España vivía este lunes su primera jornada de descanso y aprovechamos para entrevistar a Enric Mas, ciclista de Movistar que fue el gran protagonista en la etapa de este domingo y que buscará subir al pódium en lo que queda de Vuelta:

¿Qué has hecho en un día de descanso?: La rutina es casi la misma que un día que no hay descanso, hemos hecho una hora y cuarenta y cinco de bici.

¿Estás contento o fastidiado con lo de ayer?: Contento con las sensaciones pero la general está bastante lejos. Esperemos que la mala gestión de ese día no nos duela al final de esta Vuelta.

Lo de ayer vale para disfrutar viéndote atacar: No pude sacar ese tiempo que quería sacar porque era una de las etapas más duras. Para mi cuenta mucho y espero que para el espectador, también.

¿Atacará otra vez?

¿Vas a volver a atacar?: Esperemos que las sensaciones y las piernas estén ahí y se pueda repetir. Siempre que he estado bien, he intentado atacar. A por ello.

¿Dónde crees que se puede decidir La Vuelta?: Esperemos que un poco cada día. Son etapas muy importantes en lso que tenemos que intentar sacar un segundo ahí y otro ahí.

¿Quién crees que va a ganar La Vuelta?: Creo que Enric. Mete pasta a que gano yo.





¿Cuál es el que más te va a costar de los de delante?: A Roglic y O'Connor. Roglic por su estado y O'Connor por su estado de forma y por el tiempo que nos lleva por delante.





¿Cómo te encuentras?: Por ahora tengo muy lejos La Vuelta, creo que es la vez que más lejos la veo porque es muchísimo tiempo.

¿Ayer fue el día que mejor te has sentido como ciclista?: La verdad es que no; las sensaciones eran muy buenas pero ha habido días mejores. Pude meter ese tiempo arriba pero hay días en los que me he encontrado mejor y en los que el resultado ha sido mejor, como el día de Gallina de 2018.