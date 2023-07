Óscar Mayo explica en El Partidazo de COPE los cambios que habrá en LaLiga a partir de la próxima temporada

LaLiga ha revelado su posicionamiento estratégico y nueva marca, bajo el lema "La Fuerza de nuestro fútbol". En El Partidazo de COPE hablamos con Óscar Mayo, Director General Ejecutivo de LaLiga, sobre los cambios que podremos ver en el comienzo de LaLiga en agosto, incluído el cambio de nombre en Primera y Segunda División, que pasan a llamarse "LaLiga EA Sports" y "LaLiga Hypermotion": "A partir de ahora tendremos una nueva forma de ver Laliga. Habrá nuevas cámaras y nuevos gráficos. Estrenamos nombre, nueva app, nuevos grafismos... Verás una identidad totalmente diferente, con unos grafismos más cercanos a los videojuegos, una nueva cámara aérea... será la sinergia entre el mundo virtual y el mundo real". Una de las grandes novedades será la incorporación de Joaquín como nuevo comentarista tras haber dicho adiós al mundo del fútbol profesional.

03 jul 2023





Joseba Larrañaga le preguntó al Director General sobre si los periodistas seguirán teniendo restricciones a la hora de preguntar a los futbolistas en los postpartidos: "Las entrevistas seguirán siendo igual; como no grabar los palcos, no hay gfrandes cambios. El foco está en el campo. Con las imágenes delicadas siempre, por prudencia, tenemos cuidado". Sobre la posibilidad de microfonar a futbolistas y entrenadores, afirmó que "no es imposible, estamos viendo innovaciones en otras competiciones pero requiere de la voluntad de los protagonistas. En eso estamos trabajando y necesitamos la voluntad de los equipos".

Por último, Óscar Mayo habló de las dos grandes ausencias en la ceremonia de LaLiga: "Ha sido una pena que no estuviera el Madrid, todos los clubes han querido venir; han estado todo menos el Madrid. Cada uno defiende las posturas de su organización. Ojalá vengan y colaboren para que LaLiga siga creciendo. De la Federación tampoco han venido".