La opinión de Gonzalo Miró sobre el posible sueldo de Lamine Yamal en el Barcelona: "Para nada"

Madrid - Publicado el 28 may 2025, 06:00

El Barcelona anunció estos días las renovaciones de Raphinha y de Hansi Flick, dos de los grandes protagonistas de esta temporada en la que el equipo ha ganado la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España; además de conseguir alcanzar las semifinales de la Champions League, donde cayeron ante el Inter de Milan.

Pero este martes será recordado por la renovación de Lamine Yamal, la gran estrella con solo 17 años y que firmó hasta 2031. Esta temporada sus números han sido espectaculares: en 55 partidos ha logrado 18 goles y 21 asistencias. Estas cifras y la gran temporada del equipo ha hecho que Lamine sea uno de los grandes candidatos a lograr el Balón de Oro, a falta de los dos partidos que le quedan con la selección española en la Liga de las Naciones.

Lamine Yamal, renovado hasta 2031

La duda ahora es saber cuánto cobrará Lamine Yamal con esta renovación, sabiendo que tenía importantes ofertas de grandes clubes que podían aprovecharse de la mala situación económica del Barcelona. Según informó Helena Condis, tendrá status de estrella y una ficha con variables, como la de conseguir el Balón de Oro, que le pueden hacer ser el mejor pagado. Ahora mismo, Frenkie de Jong y Robert Lewandowski son los jugadores con el sueldo más alto de la plantilla.

El padre de Lamine Yamal publicó una foto en su Instagram donde sale con su hijo y la cifra "19,3", lo que ha hecho que todo el mundo especule con que ese podría ser el sueldo que le pagará el club azulgrana por cada temporada.

@hustle_hard_304 Fotografía de alegría entre Lamine Yamal y su padre tras la renovación del contrato del jugador hasta 2031

gonzalo miró y el sueldo de lamine yamal

En El Partidazo de COPE hablamos de esta renovación y esa posible ficha, y Gonzalo Miró opinó sobre ella: "Creo que es un contrato que está en el mercado, no está fuera del mercado para nada. Podemos plantear otras situaciones económicas que ha tenido el Barcelona. Todos han entendido que es el mejor sitio para estar. El Barcelona ha entendido que tiene que hacer el esfuerzo suficiente, que a lo mejor por otro jugador no haría porque no se lo permite su situación, pero por este hay que hacerlo; y Jorge Mendes y el chico han entendido que pudiendo ir a otro sitio donde le pagaran más, el mejor sitio donde va a estar Lamine y donde puede crecer y tener perspectiva de futuro, es el Barcelona".