Ona Carbonell, en El Partidazo de COPE: "He calculado que llevo 6 años dentro del agua"

Ona Carbonell es uno de los emblemas del crecimiento del deporte femenino en España. No hay una nadadora en la historia de los Mundiales con más medallas (23). Solo superada por Michael Phelps y Ryan Lochte.



"No me creo nada de lo que está pasando. Estoy muy emocionada y ahora estoy centrada en la competición", ha comentado la nadadora española, en El Partidazo de COPE, tras lograr su tercera medalla en el Mundial de Gwangju, en Corea del Sur.



Carbonell sigue asombrando en la natación sincronizada, aunque ha reconocido que "no es fácil estar en siete Mundiales". "Son muchos años y las rivales mejoran. La presión no es fácil. Tengo que agradecer a mi equipo y a mis compañeras que me han dado un montón de ilusión. Sin este equipo no se hubiera logrado".



Sobre sus ejercicios en el agua, ha confirmado que "es un solo que ha gustado muchísimo. Me ha hecho crecer como deportista. Estoy un poco en el cielo, pero quiero estar en el agua porque me quedan dos finales". Y ha añadido sobre el ejercicio inspirado en un discurso de los valores en el deporte del expresidente sudafricano Nelson Mandela. "Estoy muy emocionada con este tema porque la delegación de Sudáfrica me quiere hacer un reportaje. Ha sido todo muy emocionante. Mi idea era esta. Las palabras de Mandela enseñan unos valores muy importantes".



Ona Carbonell ha hecho el cálculo y ha asegurado que "llevo unos seis años dentro del agua. De pie no aguanto una hora. Me duelen todas articulaciones cuando estoy de pie". Con los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en el horizonte, la nadadora española está centrada en "darlo todo en el Mundial".