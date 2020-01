Un motorista accidentado cuenta en El Partidazo de COPE su sorpresa al ser socorrido por Rubiales en carretera

Lolo Pérez, oyente de El Partidazo de COPE, envió un mensaje este jueves al programa en el que contó que sufrió un accidente leve con su moto en Salamanca y que su sorpresa fue mayúscula cuando quien se baja a auxiliarle desde otro coche es el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que venía de comprobar las instalaciones para el partido de Copa del Rey entre Unionistas y Real Madrid.

"Iba por una rotonda, se me ha cruzado un coche sin dar el intermitente, y al frenar para no tocarle, me he caído. El coche que venía detrás se ha parado y salieron Rubiales y su chófer. Al verle, digo: ¡Coño, Rubiales! Me preguntó que qué tal estaba", relataba Lolo, que tenía dolor en el tobillo y en la cadera como consecuencia de la caída: "La moto pesa, y él me ayudó a levantarla y me la sostuvo mientras recogía los papeles que se me habían caído del maletero. Luego me dijo: ¿No te importa que nos vayamos, que la gente no piense que hemos sido nosotros los que hemos tirado?", contó, al tiempo que se mostró "muy agradecido" por la ayuda.

Lolo, durante su intervención con Juanma Castaño, tuvo la oportunidad de charlar de nuevo con el Presidente de la Federación, que confirmó la versión del motorista y se explicó por el motivo de su marcha para evitar suspicacias de terceros: "Cuando me he asegurado que lo tenía todo recogido y que estaba bien, se lo pregunté. Es que seguro que hay gente que está esperando cualquier cosa. Aunque tampoco he hecho nada especial que no hiciérais cualquiera de vosotros".

Por último, preguntado Lolo por su favorito entre Rubiales y Casillas, respondió: "Con todo y con eso, votaría a Casillas".