MotoGP y la Euroliga se blindan contra el coronavirus

El mundo sigue pendiente de las decisiones que se están tomando por el coronavirus. MotoGP ha cancelado su carrera en el Gran Premio de Qatar y ha anunciado la suspensión del Gran Premio de Tailandia en todas sus categorías. En El Partidazo de COPE hemos hablado este lunes con Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna.



"Nos vamos a ir preocupando día a día. Me parece algo extraño, pero no me corresponde. Tenemos claro que en cualquier país tenemos que aceptar las leyes del país. Aplicamos lo que toca. No es la situación más difícil, sí cuando hay una accidente grave", ha resumido Carmelo Ezpeleta, en El Partidazo de COPE, sobre la amenaza del coronavirus en el motociclismo.



��️��️ Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, en @partidazocope



➡️ "El Mundial de #MotoGP no se podrá disputar con normalidad por la suspensión del GP de Qatar y el aplazamiento de Tailandia"



➡️ "Estados Unidos y Argentina, que son los próximos, están en buena situación"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/dTUOsTxtLk — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 2, 2020



Carmelo Ezpeleta ha asegurado que las próximas carreras se podrán disputar con normalidad. "En teoría no hay problema. Estamos hablando con Argentina y Estados Unidos y están en buena situación. Lo mismo sucede con el GP de Jerez. Encontraremos una fecha para Tailandia. En Qatar se tienen que hacer unas obras y no llegan a tiempo para el año que viene.



Por lo que afecta a la Euroliga, el Real Madrid jugará este martes en Milán a puerta cerrada. Jordi Bertomeu, director ejecutivo de la competición, ha reconocido en El Partidazo de COPE que "el criterio de la Euroliga es mantener, todo lo posible, el funcionamiento del torneo".



"En estos momentos no peligra la Final Four de Colonia, pero habrá que esperar la evolución. Pensar que será un problema es un poco alarmista. No veo un gran problema. La situación del Real Madrid es excepcional. Veré el partido sin mascarilla, no estoy preocupado", ha añadido Jordi Bertomeu, en El Partidazo de COPE.