Mirotic, en El Partidazo de COPE: "Sabía que si ganaba hoy, era mi último partido"

El Barcelona ganó la Liga Endesa en Madrid tras derrotar 3-0 en la final a los madrileños y Pilar Casado habló con Nikola Mirotic, nombrado MVP de la final. El el español de origen montenegrino quiso dar las gracias a toda la afición barcelonista: "Soy un tío feliz y agradecido a toda la gente, a los culés. Estas 72 horas han sido con muchas turbulencias pero lo que han demostrado ha sido increíble. Se ha visto lo que se ha creado estos cuatro años, la conexión entre el Palau y yo, algo que nadie puede romper. Esta afición se merece este título. El equipo ha competido, hemos visto un Barça con muchas ganas en todo el play off, con muchos jugadores por encima de diez puntos. Esto ha sido un trabajo colectivo, esto no va de mi, esto va de todos".





Mirotic reconoció que fue su último partido con la camiseta del Barcelona, después de afirmar que el club quiere que se marche pero que nunca le ha pedido que se baje el sueldo: "No ha cambio nada, este ha sido mi último partido. Sabía que si ganaba hoy, era mi último partido. Toca ser feliz, estar agradecido, disfrutar y estar con todos. No sabes cuántos mensajes he recibidio, ganar 3-0 en Madrid es brutal. Supimos dar un paso adelante. No ha sido nada fácil todo esto pero cuando uno gana y sabe que se va a ir por la puerta grande, es lo que más se puede pedir. Estoy muy agradecido, toca despedirse bien. El club y la afición se lo merecen".

Por último, el MVP contó en El Partidazo de COPE por qué no ha ido su familia a Madrid para ver el partido que podía decidir la final: "No quería que escuchase lo que dicen aquí de su padre porque es muy pequeño, a pesar de ganar".

