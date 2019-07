Miki Núñez, en 'La Contraportada' de este lunes con Juan Antonio Alcalá

Este lunes 8 de julio, Juan Antonio Alcalá cambia el deporte y la comunicación por la música y trae a los estudios centrales de la Cadena COPE a Miki Núñez. Juan Antonio Alcalá pondrá a prueba al representante de España en Eurovisión el pasado mes de mayo en Israel. Vendrá esta noche al tramo final de 'El Partidazo de COPE' y se someterá a las preguntas más personales sobre su vida política y personal.

Esta segunda temporada de 'La Contraportada' de COPE llega con las mejores entrevistas a unos protagonistas de lujo que iremos desvelando en los próximos días. Personajes de primer nivel del mundo del deporte, la comunicación o la política. Este verano tienes una cita cada noche a partir de la 1h y hasta la 1:30h. No os podréis perder su mítica sección del 'Diario de un periodista' y el cierre que pondrá cada noche, la guinda final de esta sección del tramo final de 'El Partidazo de COPE'.



Miki Núñez representó a España en el festival de Eurovisión de Israel celebrado en Tel Aviv este año en el mes de mayo. Quedó en el puesto 22 gracias a la puntuación optenida en el televoto. En la votación por países consiguió tan solo 7 puntos (6 de Bielorrusia y 1 de Rusia).

