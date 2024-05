Miguel Rico desvela el jugador que podría haber fichado el Barcelona: "Con lo que costó Vitor Roque"

El fichaje de Vitor Roque por el Barcelona está dando mucho que hablar en este final de temporada. El delantero brasileño, internacional con la selección de su país, llegó a Barcelona en el mercado invernal y con expectativas muy altas para poder solucionar la falta de gol del equipo catalán, pero ha terminado convirtiéndose en un dolor de cabeza para su entrenador, que día tras día es preguntado en rueda de prensa por la situación del delantero.

El nuevo fichaje barcelonista, Vitor Roque | EFE

La situación de Vitor en Barcelona y la posible solución para el Barcelona

El brasileño fue fichado el pasado verano por una cantidad de 30 millones de euros más otros 31 en variables, la mayoría de ellos de fácil cumplimiento, por lo que el fichaje le terminará saliendo por 61 millones de euros. Además, el club hizo un esfuerzo muy importante para adelantar su llegada y poder inscribir al jugador con el equipo. A pesar de los esfuerzos, el Barcelona solo pudo inscribir a Vitor Roque para los seis meses que le restaban a la temporada en el mes de enero.

???? Xavi responde a @HelenaCondis en rueda de prensa sobre Vitor Roque



?? "Era duda hasta última hora por un golpe en el tobillo, estaba entre algodones, por eso ni ha calentado"



?? "Nuestras decisiones las tomaremos a final de temporada y a nivel interno"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ZfhQ9l6P3N — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 13, 2024

Su paso por el Barcelona esta temporada ha sido poco más que testimonial. Ha jugado minutos en 13 partidos y ha metido un total de dos goles con la camiseta del Barcelona. 310 minutos ha jugado Vitor Roque con la camiseta azulgrana, ninguno en Champions ni en la Supercopa, y solo ha sido titular dos veces en Vigo y Cádiz.

Vitor Roque celebra uno de su dos goles con el Barcelona

Según la información contada por Helena Condis en El Partidazo, el club catalán ya busca equipo al delantero para la próxima temporada, pero no en forma de venta. El club catalán quiere que el jugador se vaya cedido a algún equipo que pueda asegurar los minutos que necesita para continuar creciendo como jugador de fútbol. Esta noticia ha descolocado por completo al entorno de futbolista y su representante, André Cury, aseguró en RAC1 que si el jugador abandona la disciplina del Barcelona no será en forma de cesión. También ha dicho que en caso de irse del club, lo hará con un traspaso.

Vitor Roque no aceptaría una cesión a otro equipo

El representante del jugador está convencido de que Vítor Roque tendrá la oportunidad demostrar el gran delantero que es y los motivos por los que el Barcelona decidió gastarse esta cantidad de dinero, aunque ha añadido que si el club blaugrana no le deja, tendrá que buscar minutos lejos de la ciudad condal y añadiendo que no será con una cesión: "El chico tiene contrato con el Barça. Si elegimos al Barça, porque teníamos otras opciones para ganar el doble, es porque queríamos jugar en el Barça. Vamos a demostrar y tengo la certeza de que Vitor va a ser un gran jugador, pero si el Barça no lo deja, tendremos que buscar otro camino".

La cuestión de fondo es que si el Barcelona busca una futura venta del jugador lo tendrá que hacer asumiendo que va a perder dinero y esa es una opción muy poco atractiva para el Barcelona si analizamos la situación económica del club. Esta cuestión ha sido tratada en El Partidazo y Miguel Rico ha dado un dato "demoledor" según Juanma Castaño: "Con lo que el Barcelona se ha gastado en Vitor Roque, podríamos haber comprado a Nico Williams". El jugador del Athletic tiene una cláusula de 55 millones de euros y muchos medios informaron en su momento de la posibilidad real y el interés de Nico por jugar en el Barcelona. El extremo español terminó renovando su contrato, aunque la cláusula sigue siendo la misma.





