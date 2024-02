Este martes regresa la Champions League y lo hace con dos partidazos, el Leipzig-Real Madrid y el Coppenhague-Manchester City. El turno de la Real Sociedad será mañana martes 14 de febrero en París ante el PSG y la semana que viene será turno para el Atlético de Madrid y el Barcelona.

Sobre la eliminatoria del Barcelona y su enfrentamiento ante el Nápoles, habló anoche nuestro compañero David Sánchez durante el programa de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. Unas declaraciones que no dejarán indeferente a nadie y que puedes escuchar en el audio que aparece justo a continuación.

Audio

Nápoles

La eliminatoria ante el Nápoles no le llega en el mejor momento al Fútbol Club Barcelona. Aunque esta semana la tiene de descanso, el pasado fin de semana no pasó del empate a 3 ante el Granada y que desembocó en un nuevo 'terremoto' en Can Barça. Nuestros compañeros de Catalunya Radio informaban que el presidente Joan Laporta llegó a tirar al suelo una bandeja de canapés del palco por el cabreo que tenía tras el partido ante el conjunto nazarí.

Ese cabreo hay que unirle toda la polémica por las palabras - o no palabras - del director deportivo, Deco, en un medio portugués, donde criticaba el método actual y pedía cambios en el club.

Audio

En clasficación en Primera División, el Barcelona es tercero, a cinco puntos del Girona, que ostenta la segunda plaza, y a diez del Real Madrid, líder de LaLiga.

El problema además le puede venir por detrás ya que el Athletic, quinto en la tabla, está a cinco puntos. Por tanto, la posición de Champions para la temporada que viene la tiene en riesgo.

El Nápoles tampoco atraviesa un buen momento en su competición doméstica. Después de alzarse con el título la temporada pasada, el Nápoles es noveno en la tabla con 35 puntos, a tres de los puestos europeos que abre la Roma. Los puestos de la Champions League también los tiene lejos - a siete concretamente - y que ahora mismo los cierra la Atalanta.

Khvicha Kvaratskhelia en un partido con el Nápoles

Por tanto, ambos equipos se pueden agarrar a la Liga de Campeones para intentar enderezar una mala campaña en sus respectivos países.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Inter

Además del Nápoles-Barcelona, la semana que viene disfrutaremos de la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. El Inter, como hemos señalado antes, lidera la tabla en la Serie A, con 7 puntos de ventaja sobre la Juventus de Turín, por lo tanto, no será un rival sencillo para los de Diego Pablo Simeone.

Un Atlético de Madrid que en LaLiga en Primera División vive una situación parecida al Barcelona, aunque todavía sigue vivo en la Copa del Rey, pero cabe recordar que en el partido de ida de las semifinales del torneo copero, los de Simeone cayeron 0-1 ante el Athletic en el Cívitas Metropolitano.

ASÍ QUEDAN LAS FECHAS Y HORAS DE LOS DUELOS DE OCTAVOS DE FINAL

Encuentros de ida

Martes 13 de febrero

Copenhague - Manchester City

Leipzig - Real Madrid

Miércoles 14 de febrero

PSG - Real Sociedad

Lazio - Bayern

20 de febrero

Inter - Atlético de Madrid

PSV - Borussia Dortmund

21 de febrero

Oporto - Arsenal

Nápoles - Barcelona

Sorteo de octavos de final de la Champions League

Encuentros de vuelta

5 de marzo

Real Sociedad - PSG

Bayern - Lazio

6 de marzo

Manchester City - Copenhague

Real Madrid - Leipzig

12 de marzo

Arsenal - Oporto

Barcelona - Nápoles

13 de marzo

Atlético - Inter

Borussia Dortmund - PSV

El Partidazo de COPE, en Youtube

En el vídeo que aparece a continuación podrás repasar el programa de este lunes 12 de febrero de 2024 de El Partidazo de COPE y ver cómo David Sánchez dudaba si prefiere que el Barça pase de ronda o no porque está convencido de que si en cuartos le toca un equipo grande cae eliminado sin contemplaciones.



Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.