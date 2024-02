Los secretos de la entrevista a Deco que ha desatado un 'terremoto' en el Barcelona: "Fue error mío"

Temporada complicada la que está teniendo el Fútbol Club Barcelona. A los malos resultados en el campo deportivo, hay que unirle los problemas institucionales.

El último 'terremoto' se ha generado durante las últimas horas en relación a una entrevista del director deportivo del club blaugrana, Deco, en un medio portugués - Nascer do Sol-.

Entrevista que fue noticia anoche en la rueda de prensa del técnico Xavi Hernández al término del partido que el Barça empató a 3 contra el Granada.

Durante esa comparecencia, un periodista le cuestionó por unas palabras de Deco donde aseguraba que el método estaba agotado y que "tenemos que descubrir a alguien que rompa con el pasado de una vez".

El técnico culé se enteró en ese momento de las palabras y no entró a valorar las mismas. En la mañana de este martes, el propio medio a través del periodista Alfonso de Melo publicó una nota aclaratoria sobre lo ocurrido:

"La frase pronunciada por Deco en la entrevista de la revista Luz necesita aclaración. No es decisión ni voluntad de Deco cambiar de método ni de paradigma, pero fue Xavi quien señaló ese camino con su salida. La deficiente explicación del texto no implica la posición de Deco ni apunta a su voluntad. Que la nota se entienda como pretende Deco y esa no es su postura. La mala interpretación de la frase es culpa del autor y no de las palabras del director del Barcelona, que está totalmente de acuerdo con el presidente en este tema, como quiso subrayar. Por nuestra parte, sólo podemos aceptar la mala redacción disculpándonos obviamente con Deco, que no tiene nada que ver con ello".

Los secretos de la entrevista

El propio periodista Alfonso de Melo atendió en el día de hoy a nuestros compañeros de Esports COPE y explicó lo sucedido y entonó 'el mea culpa'

"La interpretación fue un error mío", reconoció el periodista luso antes de matizar lo siguiente: "Yo entendí que los cambios iban a ser dentro del Barça porque se habló de entrenadores como Klopp, y que por tanto iban a ser cambios más duros y radicales, y entiendo ahora que esa no era la idea de Deco"

Deco, nuevo director deportivo del FC Barcelona.

De Melo confesó que durante las últimas horas ha hablado varias veces con un Deco con el que tiene buena relación y "respeto" ya que "hemos trabajado juntos y jamás haría nada para hacer daños a Deco".

"Estoy asumiendo mis culpas", repetía una y otra vez el periodista portugués antes de apuntar que esa interpretación fue producto de una conversación que tuvieron dentro de un coche cuando estaban escuchando noticias simultáneas de Xavi, Barcelona y Klopp: "Era necesario cambiar no para ahora, sino más adelante. La idea de Deco era la misma que le llevó a Xavi para salir".

Por último, De Melo lamentó que la entrevista generá polémica ayer domingo ya que la entrevista estaba publicada desde el viernes y se preguntó: "¿Por qué tanto tiempo?"

Futuro de Xavi

Ya han pasado días desde que Xavi anunciara tras la derrota ante el Villarreal que abandonaría el equipo al término de la presente temporada. Aunque el entrenador señaló en rueda de prensa que había visto reacción en sus jugadores después de ese anuncio, lo cierto es que la imagen del club no acaba de mejorar.

A pesar de ello, y tras el empate de anoche ante el Granada (3-3), nuestra compañera Helena Condis ha podido saber que el presidente Laporta mantendrá a Xavi al menos hasta la eliminatoria ante el Nápoles.

Xavi Hernández llegando a la rueda de prensa previa al partido ante el Granada. EFE.

Los nervios y la tensión empieza a aparecer cada vez más en la planta noble culé, e incluso nuestros compañeros de Catalunya Radio informaban que Laporta había hecho volar la bandeja de canapés en el palco de Montjuic.

Tras el encuentro, hubo una reunión de Laporta con su gente de confianza y entre ellos con el propio Deco y le mostró su enfado por esas declaraciones de "modelo agotado".

