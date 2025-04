Míchel asegura que el Girona "ha tocado fondo a nivel mental" pero aguantará en el banquillo hasta el final de temporada

La derrota del Girona frente al Betis por 1-3 en la jornada 32 de LaLiga encendió todas las alarmas en Montilivi.

El equipo lleva diez jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Desde que el equipo ganó 2-1 a Las Palmas, con las que se acercaba a los puestos de competición europea, ha caído en un declive que le ha llevado a quedarse tan solo tres puntos por encima del descenso.

El Girona ha sumado tres de los últimos treinta puntos y ahora se asoma al abismo. El equipo se fue al descanso con un sonrojante 0-3 en el marcador, lo que provocó un mensaje muy serio de su entrenador a la plantilla, tal como confesó Míchel en Dazn al término del partido.

EFE GIRONA, 21/04/2025.- El delantero uruguayo del Girona, Cristhian Stuani, tras conseguir el primer gol de su equipo durante el encuentro correspondiente a la jornada 32 de Laliga EA Sports que disputan hoy lunes Girona y Betis en el estadio de Montilivi, en Girona. EFE / Siu Wu.

"La realidad es que hoy en la primera parte hemos tocado un poco fondo a nivel anímico. Es lo que les he dicho al descanso, que a partir de ahí tenemos que sobrevivir, y para sobrevivir tenemos que levantarnos", confesó.

"Yo sé que el equipo sufre en el campo, que es difícil cuando las cosas no salen bien pero no podemos bajar los brazos, y es al revés. Ahora no es que hayamos tocado fondo, pero sí a nivel anímico, estamos en una situación muy delicada", analizó.

Míchel sabe quedan seis partidos "y tenemos una ventaja sobre los rivales. Hay que aprovecharla, hay que ser capaces de mantener esta distancia y luchar lo máximo posible por seguir en primera división", pidió.

MICHEL SEGUIRÁ HASTA EL 30 DE JUNIO EN EL BANQUILLO DEL GIRONA

Al Girona le quedan seis partidos que, dada la situación, son seis finales: Leganés (fuera), Mallorca (casa), Villarreal (casa), Real Valladolid (fuera), Real Sociedad (fuera) y Atlético de Madrid (casa).

El Girona está en una situación muy preocupante: es un equipo que viene de jugar Liga de Campeones la temporada pasada y en estos momentos lucha por sobrevivir.

Tal como informó Albert Díez en El Partidazo de COPE, salvo que haya un giro radical, el Girona mantendrá la categoría o bajará a Segunda División con Miguel Ángel Sánchez 'Míchel' en el banquillo.

Míchel, con todo el buen trabajo que ha hecho con el Girona tiene crédito ganado de sobra para que acabe esta temporada. Cuando concluya LaLiga, ya se verá lo que sucede. Pero la apuesta es mantener al técnico madrileño hasta la última jornada.