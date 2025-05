David Sánchez da por fichado a un jugador para el Barça de la próxima temporada: "Pini Zahavi no falla"

Publicado el 20 may 2025, 10:44

El mercado de fichajes empieza a calentarse incluso antes de que termine la temporada. En el FC Barcelona, donde los títulos han acompañado al equipo en esta campaña, ya se preparan los movimientos para reforzar la plantilla. Las señales de Joan Laporta y las pistas que llegan desde el entorno del club han despertado el interés mediático. Y en El Partidazo de COPE, el periodista David Sánchez ha sido tajante al señalar un fichaje que, según él, está más que encaminado: Marcus Rashford.

Durante la tertulia, la periodista Helena Condis explicó que el presidente azulgrana dejó caer que habrá incorporaciones este verano. Laporta no dio nombres, pero su discurso fue interpretado como una indirecta directa al eterno rival. “Habrá algún movimiento, no tengáis dudas. Yo estoy de acuerdo con esta ilusión que ha generado este equipo y este proyecto en el barcelonismo… Nuestros rivales van a reforzar. Han visto que el Barça como equipo es el mejor. Algunos han visto que los proyectos no se hacen solo con individualidades”, declaró Laporta.

Alamy Stock Photo Marcus Rashford en acción con el Aston Villa

Unas palabras que hicieron saltar las alarmas. Juanma Castaño fue claro: “Individualidad eso lo dice por Mbappé. Tiene pinta”, en referencia a la llegada del delantero francés al Real Madrid. Helena Condis coincidió: “A mí me ha parecido que sí”.

Rashford, el nombre que agita

Más allá de las indirectas, Helena Condis reveló que en el Barça gusta Marcus Rashford, y que el club ya estudió su fichaje en el mercado de invierno. En aquel momento, fue Arturo Canales quien ayudó al hermano del delantero del Manchester United a moverlo por el mercado. Ahora, quien ha tomado el testigo es Pini Zahavi, uno de los agentes más influyentes del panorama internacional y que tiene vínculos estrechos con el club azulgrana.

Zahavi no solo representa al flamante nuevo entrenador azulgrana, Hansi Flick, sino también al delantero Robert Lewandowski. El movimiento ha sido interpretado como una señal evidente de que hay operaciones en marcha. David Sánchez lo resumió con contundencia: “Entonces está fichado”, en referencia directa a Rashford. Y añadió: “Pini no da puntada sin hilo”.

Cordon Press Julián Álvarez se resbala tras el lanzamiento del penalti que fue invalidado.900/Cordon Press

El periodista dejó claro que cuando Zahavi aparece en escena, suele ser porque la negociación está bien encaminada. El interés en Rashford se suma a otros nombres que están en el radar culé para apuntalar el proyecto de Flick, cuyo estilo de juego necesita velocidad, desborde y presión alta, cualidades que el inglés puede ofrecer.

Julián Álvarez, el sueño

Durante la misma tertulia, Julián Álvarez, actual jugador del Atlético de Madrid, también fue mencionado como objetivo prioritario. David Sánchez fue directo: “Ese es el sueño de Laporta, seguro”. Y Luis García lo apoyó: “Es que es el fichaje para el Barça. Juntas a Lamine Yamal, Raphinha y Julián Álvarez y a ver cómo lo mejoras”.

Aunque no hay negociaciones confirmadas, el simple hecho de que Julián Álvarez sea considerado una pieza clave para el futuro refuerza la ambición del Barça en este mercado estival. Su perfil encaja en el esquema de Flick, especialmente si se busca reforzar un ataque dinámico y complementario con las jóvenes promesas del club.

Lo que parece claro es que el FC Barcelona se moverá con decisión en este mercado. Las pistas de Laporta, las maniobras de Zahavi y las convicciones de periodistas como David Sánchez anticipan un verano intenso en los despachos del Camp Nou.